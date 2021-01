Arrimadas proposa rebaixar els impostos perquè Catalunya deixi de ser «un infern fiscal»

👨‍🏭👷‍♂️👨‍💻 Vamos a apoyar a los trabajadores de Cataluña, golpeados por la crisis sanitaria y los años del 'procés'.



↘️ Proponemos una bajada generalizada de impuestos y eliminar el impuesto de sucesiones.



🍊 @InesArrimadas "Así atraeremos empresas y bienestar" #ParaQueGanemosTodos pic.twitter.com/6YTf1VAdC9 — Ciudadanos 🇪🇸🇪🇺 (@CiudadanosCs) January 31, 2021

Altres notícies que et poden interessar

La presidenta de Ciutadans, Inés Arrimadas, ha titllat Catalunya d'"infern fiscal" i ha proposat una reducció "generalitzada" dels tributs que s'hi paguen per fer-ne "una terra competitiva que atregui talent i empreses". Ho ha dit a Barcelona, on Cs ha celebrat el seu Comitè Executiu Nacional al costat del candidat del partit a la Generalitat, Carlos Carrizosa. Arrimadas ha assegurat que els partits independentistes al Govern "asfixien les butxaques de les famílies, pimes i autònoms" i ha plantejat reduir el tram autonòmic de l'IRPF i eliminar l'impost de successions.Aquestes iniciatives fiscals formen part del que la líder de Cs ha anomenat "bases per a un Govern constitucionalista del canvi", entre les quals també hi ha l'elaboració d'una auditoria de les despeses "supèrflues" de la Generalitat, vinculades al procés independentista; una política de "tolerància zero" amb la corrupció; substituir el sistema d'immersió lingüística a l'escola per una educació trilingüe; establir la gratuïtat de les llars d'infants fins als 3 anys, i una prestació per fill a càrrec perquè formar una família "no sigui un acte heroic".Arrimadas ha animat els catalans a reflexionar sobre les prioritats de la Generalitat dels darrers anys i ha afirmat que les eleccions del 14 de febrer són "una oportunitat per deixar enrere la mala gestió durant la pandèmia i deu anys de procés". Per aconseguir-ho, però, ha alertat que caldrà anar a votar. "Si ens mobilitzem el 14-F, serà el primer dia d'una nova etapa a Catalunya", ha garantit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor