Protecció Civil manté l'alerta per fortes ventades fins dilluns a la meitat oest de Catalunya

Protecció Civil manté l'alerta per fortes ventades fins demà dilluns en bona part de les comarques de la meitat oest de Catalunya. En concret, la nova actualització del Servei Meteorològic de Catalunya, preveu que l'episodi de vent ha de ser especialment intens sobretot aquest diumenge al camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, Alt i Baix Penedès, Anoia i cotes altes del Pirineu i Prepirineu. A la resta de comarques catalanes, sobretot de la meitat oest, també es podran produir ratxes fortes de vent tot el dia, on podria superar els 90km/h, d'aquí que Protecció Civil mantingui el pla Vencat activat. A Barcelona, l'Ajuntament també ha activat el Pla Bàsic d'Emergència Municipal i s'han tancat els parcs preventivament.Fins a les 10 del matí, els Bombers han rebut 67 trucades per incidents relacionats amb el vent. La majoria han estat al Barcelonès (25), seguit de l'Anoia (12), el Vallès Occidental (10) i el Baix Llobregat (5). La nit, en canvi, ha estat més tranquil·la i amb prou feines s'ha arribat a la quinzena d'avisos.Per tot plegat, Protecció Civil demana molta precaució en les activitats de lleure a l'exterior per la possible caiguda de branques, arbres i altres elements estructurals. També demana evitar els desplaçaments que no siguin imprescindibles i recorda les restriccions de mobilitat per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 a Catalunya.A Barcelona ciutat s'han registrat una vintena d'incidents provocats pel vent. Això ha fet activar el Pla Bàsic d'Emergència Municipal i s'han tancat preventivament els parcs. El consistori demana seguir les recomanacions que ja fa Protecció Civil per evitar incidents provocats per aquest episodi de vent.En aquest sentit, l'Ajuntament recorda que al carrer és convenient allunyar-se de cornises, murs i arbres que es puguin desprendre i prendre precaucions davant d'edificacions en construcció (bastides, grues) o en mal estat. També cal extremar les precaucions en les activitats a l'aire lliure

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor