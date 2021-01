«Frozen» ajuda a resoldre un cas 62 anys després

Buckle up, everyone, this story is *wild*.



The 62-year-old Dyatlov Pass mystery, in which nine students died at the hands of an unknown force, has likely been solved thanks to the movie Frozen and gruesome car crash experiments.



Me, for @NatGeo + thread! https://t.co/BOE9cUVEgb — Dr Robin George Andrews 🌋 (@SquigglyVolcano) January 28, 2021

Ha fet falta que passessin 62 anys i que Disney estrenés la pel·lícula de Frozen perquè es resolgués el cas conegut com a l'Incident del pas Dyátlov, on el 1959 nou excursionistes van morir a causa d'una forta nevada als Urals. El grup, que havia acampat per passar la nit, suposadament havia trencat les tendes de campanya per dins per allunyar-se diversos metres del campament durant la intensa nevada. Després de denunciar la seva desaparició, els cadàvers de tots nou van ser trobats pels equips d'expedició.El més cridaner del cas va ser que després de realitzar les autòpsies es va determinar que alguns havien mort per hipotèrmia i altres per lesions extremadament greus i violentes, amb mutilacions. El cas es va tancar així, amb el misteri en suspens que v a donar peu a nombroses teories conspiranoiques sobre les causes de la mort dels joves. Però ara, la tecnologia utilitzada per recrear la neu a la pel·lícula de Disney, ha aconseguit esclarir el cas. Així ho exposa el vulcanòleg Dr. Robin George Anders en un fil de Twitter.Els científics Johan Gaume i Alexander Puzrin, expert en despreniments, van decidir reprendre el cas junts per resoldre el misteri. I és quan el 2013, Gaume veu Frozen i queda meravellat per com la pel·lícula aconseguia recrear de forma tan realista la neu i els seus moviments. És per això que es va posar en contacte amb els animadors responsables per preguntar-los com ho van fer per recrear-ho, ja que ell volia estudiar com afectava l'impacte de les allaus de neu al cos humà. Després d'una visita a Los Ángeles, Gaume va obtenir el codi d'animació que van utilitzar per a la neu.D'aquesta manera, la tecnologia de Frozen va permetre arribar a una conclusió sobre el cas i la causa d'aquelles lesions tan violentes: una determinada quantitat de neu impactant des d'un angle concret en el cos humà pot colpejar amb la mateixa força com si fos un projectil.

