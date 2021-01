Detingut a Figueres per conduir drogat, parlant pel mòbil i amb cinc quilos de marihuana

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 30 anys a Figueres que conduïa drogat, parlant pel mòbil i amb 1.768 esqueixos de marihuana a dins del vehicle. Els fets van passar el dimecres 27 de gener en un control rutinari instal·lat al punt quilomètric 740 de l'N-II. Els agents van veure com l'arrestat circulava mentre parlava pel mòbil i van decidir aturar-lo.Quan els policies estaven fent la pertinent denúncia van notar una forta olor a marihuana que sortia de l'interior de la furgoneta i van decidir escorcollar-la. Durant el registre, els Mossos van trobar 1.768 esqueixos de marihuana repartits en diferents caixes i que sumaven prop de cinc quilos.Aleshores, els agents van fer-li el test de detecció de drogues que va donar positiu, fet que va provocar que els agents el denunciessin administrativament per conduir sota els efectes de les drogues, a més de fer-ho parlant per telèfon. El detingut, sense antecedents, va passar el mateix dia 27 de gener a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona, que en va decretar la seva llibertat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor