Borràs redobla els atacs contra el PSC: «Illa és un producte defectuós»

🎥 president @KRLS: Mireu els darrers rànquings mundials sobre la gestió dels països de la crisi. El pitjor és Espanya. Compareu la solvència de @ramontremosa amb la incompetència d'Illa. I quan us pregunteu en qui confiaríeu els vostres interessos; la resposta és molt clara" pic.twitter.com/Cx4755LhDl — Junts per Catalunya 🎗 (@JuntsXCat) January 31, 2021

En els primers dies de campanya ha anat sedimentant el repartiment de papers entre els dirigents que integren les llistes de Junts per Catalunya. Si bé Carles Puigdemont, en els dos primers mítings, va ser l'encarregat d'atacar l'estratègia d'ERC en relació al diàleg amb l'Estat, la candidata Laura Borràs s'ha distingit per apujar el llistó nacional - promesa de ratificació de la DUI inclosa - i per situar el PSC en el punt de mira. En aquest flanc del discurs ha aprofundit en el míting matinal d'aquest diumenge des de La Seu d'Urgell, durant el qual ha definit la candidatura de Salvador Illa com la "devolució d'un producte defectuós". "Va marxar com a quota del PSC i torna com a quota del PSOE", ha ressaltat Borràs, que també ha aprofitat per definir la independència com a prioritat en un moment en què l'autonomia "és a l'UCI i té mal pronòstic".La candidata de Junts porta des de la precampanya intentant que aquestes eleccions no es converteixin en un plebiscit entre gestió de la crisi sanitària i horitzó nacional, i en els seus discursos intenta vincular els dos grans aspectes que es dirimiran el 14-F. "Que hem de fer gestió? Naturalment", ha remarcat Borràs, en referència a les urgències que deixa la pandèmia. Tot i això, ha insistit que la independència "no és un caprici", i ha apuntat que cal "ambició" per "esquerdar el mur". Més explícit ha estat Jordi Turull, que en la campanya de les eleccions espanyoles de l'abril del 2019 ja va participar en un míting a La Seu d'Urgell, tot i que de forma telemàtica des de la presó de Soto del Real.Turull, sense citar ERC, ha apuntat que la tria es troba entre els qui posen "mitjans" per aconseguir la plena sobirania -Junts, segons ell- i els que posen "excuses". "Hi ha gent que ens parla d'excuses, que potser ara no molestem l'Estat. Excuses per tal que esperem a temps millors. Excuses que fins que tothom no hi estigui d'acord no podem fer cap mena d'acció. Excuses que et fan dubtar de quin objectiu es vol", ha remarcat Turull. L'exconseller de la Presidència ha indicat, en aquest sentit, que no s'han de buscar aquestes "excuses" per "tirar endavant i culminar l'1-O". Puigdemont, ahir, va assegurar que calia "malfiar-se" dels qui diuen que el referèndum "ja no val".La possibilitat que Junts guanyi aquestes eleccions depèn tant de vèncer ERC com el PSC, tenint en compte que les enquestes - inclosa la del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) publicada divendres - dibuixen un triple empat. És per aquest motiu que Borràs és tan crítica amb Illa, exministre de Sanitat, a qui ha retret que fos tímid a l'hora d'establir l'obligatorietat de la mascareta durant els pitjors moments de la primera onada quan ho estava reclamant l'aleshores president Quim Torra. "Salveu-nos d'aquest Salvador, perquè no ens salvarà de res", ha assenyalat Borràs, que ha restat valor a la paraula d'Illa en la mesura que va negar tres vegades públicament que seria candidat.Aquest matí, Puigdemont també ha optat per carregar contra el candidat del PSC, la "incompetència" del qual ha contraposat a la "solvència" que, segons ell, transmet Ramon Tremosa com a conseller d'Empresa i candidat per Lleida. "Illa ve de la cultura que reparteix Espanya i Catalunya en surt perjudicada, i Tremosa ve de la cultura de la Mancomunitat i de la Unió Europea (UE). Si vals, si has treballat, si t'ho has guanyat, tens resultats. Així s'ha construit la UE, així ha estat tota la vida el catalanisme i aquesta és la cultura que jo vull que governi el meu país", ha remarcat Puigdemont.

