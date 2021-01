Pablo Hasél, membre d'una mesa electoral pel 14-F

Al raper @PabloHasel li ha tocat estar en una mesa electoral el 14F #FAQSnit150TV3 ▶️ https://t.co/AhT6HcT2hY pic.twitter.com/OL2OBcvoFo — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) January 30, 2021

Al raper Pablo Hasél li ha tocat estar en una mesa electoral a les eleccions catalanes del 14-F. Així ho explicava aquest dissabte en una entrevista al FAQS de TV3 . Hasél relatava que ni tan sols va obrir la carta de notificació i que, per tant, no sap quina posició hauria d'ocupar, és a dir, president, vocal o suplent.I encara que hi hagués volgut anar no podria. Aquesta setmana, l'Audiència Nacional li ha donat dies per ingressar voluntàriament a la presó per enaltiment del terrorisme i vexacions a la monarquia. En total està condemnat a nou anys de presó. El raper j a ha anunciat que no es presentarà de manera voluntària i que l'hauran d'anar a buscar a casa seva.D'altra banda, descarta marxar a l'exili. Considera que és més útil si es queda al país: "Seré més útil aquí per donar veu al missatge que volen empresonar"

