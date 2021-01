L'últim contracte de Messi amb el Barça: 555 milions

L'últim contracte que Leo Messi va signar amb el Barça per seguir al club fins al pròxim 30 de juny es va tancar amb l'exorbitant xifra de 555.237.619 euros. El document, publicat pel diari El Mundo, va ser signat el 2017 sota la direcció de Josep Maria Bartomeu i inclou tant el contracte laboral com un altre sobre els drets d'imatge.Segons revela el diari madrileny, l'acord atorga fins a 138 milions per temporada entre fixa i variable. Les 30 pàgines del redactat també inclouen dues primes pel jugador: una només per acceptar la renovació - d'uns 115.225.000 euros) i una altra en concepte de "fidelitat" - per 77.929.955 euros-. Ara bé, l'astre argentí no hauria cobrat els 555 milions en la seva totalitat ja que no ha complit amb alguns dels objectius esportius necessaris, però així i tot, segons el mitjà que publica el document, la majoria de les fites establertes són fàcils de fer ja hauria percebut un 92% del total. És a dir, uns 511.540.545.La publicació del contracte del jugador amb el club blaugrana, què és portada i dins del diari ocupa un bon grapat de pàgines, arriba després de la crisi viscuda al Barça quan Messi va estar a punt d'abandonar l'equip a causa de les tensions amb l'expresident del club, Josep Maria Bartomeu. Per l'alleugeriment de molts de seguidors, Messi no va marxar, i durant els darrers mesos semblava que havia millorat la perspectiva de renovar però sense desvelar la incògnita. A l'entrevista amb el periodista Jordi Évole ja va deixar clar que esperaria a "acabar la temporada" per prendre la decisió. "Faré el que sigui millor per al club i per a mi", assegurava. Així, clàusules del contracte han vist la llum sis mesos abans que hagi de dir si es queda o no.Al context cal sumar-hi un altre aspecte: les eleccions per la nova presidència del Barça. Els comicis s'havien de celebrar el passat 24 de gener, però la greu situació de la pandèmia ha obligat a posposar-los . Una de les altres preguntes que queda sobre la taula és com afectarà la campanya la publicació del preu que ha de pagar el club pel seu jugador estrella, sobretot tenint en compte la situació financera en la qual es troba el Barça.

