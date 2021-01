La Caravana, capítol 1: les claus per submergir-se al 14-F

També pots escoltar el podcast a Spotify i a iVoox

Primera entrega del podcast de, dirigit i presentat per Sergi Ambudio, sobre la campanya electoral del 14-F, que posa punt final a la legislatura del divorci absolut entre les dues principals forces independentistes. En el primer capítol de La Caravana parlem, entre altres coses, sobre el protagonisme dels tribunals, el paper clau que pot tenir l'abstenció i el possible error de càlcul del PSC, a més d'algunes curiositats sobre els candidats que segurament no sabíeu.Xavier Arbós i Mar Aguilera, catedràtic de Dret Constitucional i professora del mateix àmbit a la Universitat de Barcelona, valoren la resolució del TSJC, que tomba definitivament el decret del Govern i manté les eleccions pel proper 14 de febrer. A banda, els periodistes de la redacció deexpliquen les principals fortaleses i debilitats dels partits que segueixen en campanya. A més, la periodista i articulista d'aquest diari Laura Pinyol ens fa quatre apunts sobre la irrupció de Salvador Illa com a candidat en la cursa electoral.

