Sílvia Pérez Cruz commou al Palau de la Música amb «Farsa»

El concert ha arrencat amb l'auditori de Lluís Domènech i Montaner completament a les fosques amb la cançó Que me van aniquilando, que Pérez Cruz ha cantat a pèl. L'ha seguit el tema Plumita, que pertany al seu darrer disc. D'entre les cançons d'aquest darrer treball que ha cantat hi ha la ranxera 'Mañana', que interpreta en el documental 'Ana María Moix, passió per la paraula' d'Anastasi Rinos; l'emotiva 'Pena salada', que ha posat la pell de gallina a més d'un; i la càlida Todas las madres del mundo.La cantant ha dit que li feia "moltíssima il·lusió" actuar al Palau. "És un concert que és un miracle i està ple de gent, que és un miracle", ha celebrat tot i les restriccions per la pandèmia. Pérez Cruz, però, no s'ha mossegat la llengua i ha lamentat que "això és la presentació d'un disc que no es ven". La cantant ha explicat al públic que Farsa (Género impossible) "reflexiona sobre la diferència entre la fortalesa que mostrem i la fragilitat que ens defineix".Tot i que l'actuació d'aquesta nit era per presentar Farsa (Género imposible), la cantant ha interpretat diversos temes de discos anteriors com No hay tanto pan, que el públic ha ovacionat i xiulat llargament a la part final del concert. L'actuació ha acabat a les deu de la nit per ajustar-se a les mesures dictades pel procicat arran de la pandèmia amb la cançó Gallo negro, gallo rojo.