El català perd parlants i acusa la manca de suport públic

Què s'ha fet en la passada legislatura?

Quins reptes té el nou Govern?

La salut del català és un dels reptes que haurà d'entomar el nou Govern sortit de les urnes el 14-F. Després de quatre dècades de polítiques de normalització lingüística un alt percentatge de ciutadans és capaç d'entendre, parlar, llegir i escriure la llengua del país, però l'ús habitual del català s'ha mantingut a la baixa, sobretot entre els joves, i les polítiques públiques per contribuir a frenar la regressió han estat massa tímides.En matèria cultural, la legislatura ha estat marcada pels efectes de la pandèmia sobre àmbits com el de la música en directe, el cinema, el teatre i la dansa, mentre que el sector del llibre ha mantingut cert vigor malgrat la situació sanitària. La precarietat dels treballadors del sector cultural serà un dels desafiaments pendents, a més de la potenciació dels continguts en català.Les mencions a la llengua al balanç de legislatura realitzat pel Govern al desembre són escasses. Amb l'arribada de CiU al poder, fa deu anys, política lingüística va passar de secretaria a direcció general -un rang menor- i es va ubicar al departament de Cultura. Al balanç de les conselleres Borràs, Vilallonga i Ponsa hi apareixen iniciatives com Ep! Escolta i parla , una formació oral de català per a persones no alfabetitzades que s'incorporarà al ventall de cursos del Consorci per a la Normalització Lingüística, que té 20.000 alumnes. El coneixement de la llengua és un dels punts forts del català, però l'ús social ha esdevingut el taló d'Aquil·les, amb signes d'alarma com ara la regressió lingüística en àmbits com el consum digital dels joves.Més enllà de la llengua, el Govern va aprovar ajudes específiques per als treballadors de la cultura durant el confinament de primavera i va declarar la cultura com a bé essencial, si bé del 29 d'octubre al 23 de novembre va decretar el tancament de cinemes, teatres, auditoris i sales de concerts. Des de llavors, d'alguna manera ha preservat el sector de les restriccions, si bé el confinament municipal i el toc de queda han reduït l'assistència als espais culturals i ha compromès els comptes dels equipaments i dels treballadors.Mai en la història havia estat tan baixa la proporció de ciutadans que fan servir de forma habitual el català. A hores d'ara se situa al voltant del 37% a Catalunya, si bé existeixen grans diferències per comarques, des del 72% de les Terres de l'Ebre fins a percentatges per sota del 30% a Barcelona, al Baix Llobregat i al Vallès Occidental. Al conjunt de territoris de parla catalana la situació no és més encoratjadora, amb només un terç de la població que utilitza el català com a llengua habitual."Correm el risc de la llatinització: molts ciutadans podrien parlar la llengua, però no ho fan", alerta Òscar Escuder, president de Plataforma per la Llengua, que apunta que en els últims quinze anys el català ha perdut mig milió de parlants. Aquest fet demostra, a parer seu, que la cooficialitat teòrica de la llengua, a la pràctica no existeix.

