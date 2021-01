Casado diu que Sánchez i Illa «ho tornaran a fer: pactar amb ERC»

Altres notícies que et poden interessar

Si ahir va ser el dia d'Isabel Díaz Ayuso , aquest diumenge el PP ha fet campanya en territori Albiol. El líder del PP, Pablo Casado, ha intervingut en un acte a Badalona en què ha assegurat que Pedro Sánchez i Salvador Illa "ho tornaran a fer: pactar amb ERC". Ha dit que "tornarà a ser un altre pacte de l'insomni", recordant que Sánchez ja va assegurar que mai pactaria amb Podem, hores abans de tancar un acord amb Pablo Iglesias.Casado ha atacat durament el candidat socialista, Salvador Illa, per haver "fugit com el capità del Costa Concordia", que va saltar el primer quan es va produir el naufragi de la nau a Itàlia, que es va produir el 2012. Ha atacat durament la gestió feta per l'exministre de Sanitat i l'ha posat al costat de l'independentisme. Ha explicat que mentre l'OMS declarava la pandèmia, Illa treia ferro a la gravetat de la crisi. "El que havia de ser un cas aïllat, han estat 2.700.000 contagiats", ha afirmat."Què feia Illa un mes després que l'OMS declarés la pandèmia i ell la negués, el 26 de febrer?", s'ha preguntat Casado. I ha contestat dient que Sánchez, Carmen Calvo i Illa van anar a una "mesa d'autodeterminació amb Torra". Aquesta trobada del 26 de febrer "il·lustra perfectament el que és Illa". Segons Casado, aquell dia "van rebre Quim Torra com un cap d'estat, sí, el de Junts, els que diuen que ho tornaran a fer". Referint-se a Sánchez i Illa, ha dit que "són els que pactaven amb Torra quan la gent ja s'estava contagiant". D'aquesta manera, Casadop s'ha referit al que va ser una reunió entre el president espanyol i el president de la Generalitat que va acabar amb Torra sortint decebut per la manca de propostes per part de Moncloa En un moment determinat, el líder del PP ha recordat que sempre havien dit que "l'autodeterminació només està reconeguda en països subdesenvolupats com Bolívia"... Immediatament, ha volgut matisar i ha dit que Bolívia "és un país germà" i ha aclarit que es referia a "la Bolívia de Morales". Casado no ha deixat ni per un instant d'etzibar contra socialistes i independentistes com si fossin la mateixa cosa. "Avui el PSC és indissociable del procés" perquè és "col·laborador necessari" perquè Junts i ERC el segueixin recolzant per continuar a la Moncloa, ha afirmat Casado. El president del PP ha exclamat que el seu partit és "l'única vacuna real contra l'independentisme". Ha assenyalat que el govern "Frankenstein" que hi ha a Espanya pot donar un "jove Frankenstein" a Catalunya.Casado ha equiparat Vox, Bildu i ERC. El líder del PP ha atacat el partit de Santiago Abascal per haver facilitat l'aprovació del decfret sobre els fons europeus. "Amb la seva abstenció, han permès que Esquerra votés que no", cosa que "facilita que ERC pugui guanyar vots a Catalunya". Ha titllat l'aprovació del decret a un "fons de rèptils" que permetrà a Sánchez fer de repartidora dels ajuts de la Unió Europea.El PP ha mostrat avui múscul municipal, amb un acte al centre de convencions BCIN de Badalona en què han participat telemàticament diversos alcaldes del partit per expressar el seu suport a Alejandro Fernández. Hi era present l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.En la línia de barrejar l'independentisme, esquerra abertzale i Sánchez, Casado ha recordat que amb pocs dies han coincidit l'acostament de presos bascos a Euskadi i l'acord de Sánchez amb el PNB per transferir les competències de les presons al govern basc, amb l'aniversari de l'assassinat del regidor sevillà del PP Jiménez Becerril. I els mateixos dies hi ha hagut la visita d'Arnaldo Otegi a les presons basques per afiliar antics membres d'ETA a Bildu. "Diuen que Bildu és diferent a ETA, doncs que ho expliqui Otegi".Casado ha reclamat a Sánchez que faci públics els plans de reforma de l'economia espanyola. Ha acusat el president espanyol de mentir per negar que hi haurà retallades de les pensions quan el ministre Escrivá admet que es retallaran. "Sánchez diu que ningú quedarà enrere però ens assabentem per un dels vicepresidents que els autònoms hauran de pagar 6.000 milions d'euros més". Ha exigit que Sánchez exposi el pla que el seu govern ja ha presentat a Brussel·les.Fernández, en la mateixa línia que va fer ahir en l'acte amb Ayuso, ha reclamat que Catalunya "torni a liderar el progrés i la innovació". El candidat del PP ha demanat "aprendre dels millors amb humiltat" i ha explicat que fa uns anys, quan venia gent de fora a Catalunya, preguntaven "com ho feu?", mentre que ara diuen "com ho esteu passant?".En clara referència a Ciutadans, Fernández ha assegurat que "el nostre partit no és un producte de mercadotècnia creat per sectors econòmics", sinó que és una força "arrelada i que va de baix a dalt". Ha advertit de nou contra la temptació de votar Illa, ja que suposarà "agafar vots del constitucionalisme i donar-los a ERC". Un perill que cal evitar i que, segons ell, només té una opció, que la clau la té el PP. De nou, en al·lusió a Cs, ha proclamat que "qui vulgui fer de comparsa de Salvador Illa, allà ell".Martínez-Almeida ha afirmat que Alejandro Fernández "és l'esperança dels que ja no creuen en la política". Ha criticat Pedro Sánchez i ha recordat que li va dir personalment que podia comptar amb ell pel que Madrid necessités i, uns dies després, va declarar l'estat d'alarma a Madrid. Ha reclamat al líder socialista que faci fora "els independentistes" del govern de la Diputació de Barcelona.Albiol ha intervingut breument per explicar que el PP porta molts anys guanyant les eleccions a Badalona, i ha assegurat que ho han fet gràcies a que gestionen els problemes que afecten als ciutadans, sense enarborar banderes "que no toquen". Ha fet al·lusió a la necessitat de respondre als reptes de la crisi de la pandèmia i als "500.000 catalans" que estan patint especialment els efectes de la Covid.

