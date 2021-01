La Generalitat pagarà 418 euros als hospitals privats i concertats per cada llit de Covid-19

Altres notícies que et poden interessar

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat les tarifes per a l'activitat extraordinària derivada de l'atenció prestada per a la lluita contra la covid-19. El document també incorpora les xifres per a la reserva de llits per contingència.La Generalitat ha fixat en 418 euros per dia la tarifa de llit reservat d'atenció hospitalària i especialitzada. Pel que fa al llit reservat d'atenció sociosanitària o salut mental, la suma que es pagarà serà la de 106,94 euros per dia.Ho rebran aquells centres que hagin rebut una "petició explícita" per part dels serveis matrius, de les regions sanitàries del Servei Català de la Salut, o bé en funció dels plans de contingència elaborats en cada moment.

