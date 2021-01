Investigadors valencians creen un esprai nasal i una mascareta que frena el coronavirus en menys d'un minut

Altres notícies que et poden interessar

Un grup d'investigadors de la Universitat Catòlica de València (UCV) han creat un esprai nasal i una mascareta que permet bloquejar i eliminar el coronavirus en menys d'un minut. Els científics del Grup de Biomaterials de Bioenginyeria de la universitat valenciana s'han encarregat d'estudiar l'efecte de la temperatura i de la contaminació mediambiental en la transmissió del Covid-19. Això els ha permès crear ambdues eines efectives.El grup de recerca, en col·laboració amb la Universitat de Louisiana (Estats Units) i amb la companyia farmacèutica suïssa Pa Therapeutics, està desenvolupant els esprais nasals anticoronavirus mitjançant nanomaterials de carboni i clorur de benzalconi. L'investigador principal del projecte, Àngel Serrano, ha assegurat que les dues eines es poden utilitzar per frenar altres bacteris i no només el coronavirus.La pandèmia del coronavirus ha fet que el món científic investigui tot tipus de fórmules efectives per curar la malaltia o per generar immunitat. Encara que ja estan en marxa les primeres vacunes contra la Covid-19, hi ha altres camps d'estudis per trobar tractaments efectius, com és el cas d'un esprai nasal i d'unes màscares biodegradables capaços d'acabar amb el virus en tan sols uns minuts.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor