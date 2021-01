VÍDEO Descobreixen una festa il·legal en una perruqueria de Nou Barris

Altres notícies que et poden interessar

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha denunciat una vintena de persones que celebraven una festa il·legal en una perruqueria al districte de Nou Barris. El responsable del local ha agredit els agents, ferint-ne dos lleument, per la qual cosa ha quedat detingut.El cos policial barceloní ha estat alertat aquesta matinada per la música alta provinent de la perruqueria Zimmermann, situada al número 21 del carrer de Joan Riera. S'hi han desplaçat a la zona pels voltants de les 3.20 hores i han enxampat 17 persones, que han intentat escapolir-se per un pati interior.Finalment, tots els participants a la festa han estat denunciats per múltiples incompliments de les restriccions de mobilitat i de les mesures d'higiene contra la Covid-19.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor