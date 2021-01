Iceta presenta Illa com l'oportunitat de «deixar enrere la incompetència»

Altres notícies que et poden interessar

El PSC es reivindica com l'única opció de canvi en els primers dies de campanya per a les eleccions del 14-F. Aquest dissabte, el candidat Salvador Illa ha insistit en aquest missatge. Al migdia ho ha fet des de Tarragona, acompanyat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i a la tarda des de Tortosa al costat de Miquel Iceta, en el seu primer acte com a ministre de Política Territorial. "El Salvador és l'oportunitat de canviar de rumb i deixar enrere deu anys d’incompetència i decadència", ha dit Iceta.El nou flamant ministre del govern del PSOE i Podem ha començat la seva intervenció visiblement emocionat. "És el meu primer acte i estic emocionat com una pepa", ha afirmat. Iceta ha assegurat que Illa és el millor candidat que el PSC podia oferir. "No es tractava d'oferir un candidat sinó un president", ha justificat.Iceta ha avalat la trajectòria d'Iceta al capdavant del Ministeri de Sanitat. "L'hem posat a prova i se n'ha sortit", ha defensat. El nou ministre ha insistit en l'objectiu del PSC de rivalitzar amb l'independentisme i en especial amb ERC per aplegar el màxim de vot possible. "Catalunya no es pot permetre quatre anys més d'aquest Govern. Fa un any Torra va donar la legislatura per perduda i avui encara estan pitjor", ha assegurat en referència al JxCat i als republicans.Illa ha reblat el missatge exposat pel primer secretari del PSC i ha reivindicat un Govern "capaç" de governar. "Quan Catalunya està dividida, fracassa", ha assegurat. El candidat, com ja ha fet en altres actes de campanya, dibuixa un escenari de problemes de convivència i divisió causat, segons assegura, pel procés sobiranista. "L'independentisme ha insistit a dur-nos sense frens cap al precipici", ha etzibat.En aquest sentit, el candidat socialista s'ha compromès a tirar endavant una política "progressista i transformadora" si lidera el futur Govern i deixar de banda "la confrontació i la gesticulació estèril".Illa aposta per presumir d'experiència en la gestió després del seu pas pel Ministeri de Sanitat i insisteix a contraposar els objectius del procés sobiranista amb els "problemes reals" dels catalans. La darrera enquesta del CEO ha suposat un fre a l'efervescència de l'efecte Illa i el candidat apostarà per visibilitzar la seva bona sintonia amb els seus excompanys a la Moncloa per convèncer els votants que la millor opció és un Govern del mateix color polític que a Madrid.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor