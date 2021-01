Una empresa busca el millor candidat per a provar matalassos

Diversos estudis apunten que una persona dedica un terç de la seva vida a dormir. Un temps que no es tradueix, a priori, en rendibilitat econòmica. Això pot canviar a partir d'ara i és que l'empresa americana Sleepjunkie ha publicat una oferta de feina per trobar el millor candidat o candidata a provador o provadora de matalassos.Ho fet amb aquest titular: "Et consideres una bella dorment? Et paguem 3.000 dòlars per dormir!". Molt suggeridor i pretén rebre els comentaris d'un expert, entre la ciutadania, de l'art de dormir.L'escollit rebrà, durant uns dos mesos, tres tipus de matalassos, dels quals haurà de donar les seves opinions, de forma honesta, tal com ha puntualitzat l'oferta de feina, sobre el confort, la qualitat i d'altres característiques del producte.A canvi, rebrà 3.000 dòlars per fer aquesta feina, és a dir, dormir i es podrà quedar amb algun dels tres matalassos, valorat en 1.500 dòlars. Com a condició, cal que l'estona de dormir estigui sol al llit per evitar molèsties i espai per desar les tres unitats.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor