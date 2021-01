Ayuso fa broma de les restriccions a Catalunya: «És un delicte, amb el clima que teniu, tenir-ho tot tancat»

Altres notícies que et poden interessar

El PP ha tret aquest dissabte artilleria pesada per afermar la franja de vot més dretana, aquella en què competeix amb un Vox que, segons les enquestes, entrarà al Parlament. La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha participat en la campanya del PP català amb una intervenció abrandada en un acte junt amb el candidat del seu partit Alejandro Fernández celebrat a l'Hotel Miramar de Barcelona.Una de les seves declaracions més polèmiques, entre somriures i comentaris afables sobre "com li agrada Catalunya" ha estat sobre les restriccions contra la pandèmia del coronavirus imposades per la Generalitat de Catalunya. "És un delicte, amb el clima que teniu, tenir-ho tot tancat", ha ironitzat Ayuso. S'ha mostrat molt crítica amb la política de tancament de comerços i ha atacat durament el PSC i el seu candidat, Salvador Illa.Segons ella, tota la seva acció com a ministre s'ha basat en anar "contra una comunitat autònoma". "L'únic èxit d'Illa és ser català", ha dit. La gestió de l'exministre de Sanitat ha comportat "la ruïna de moltes famílies catalanes". "En lloc d'anar contra la pandèmia, han deixat que la pandèmia arrasi amb tot". Ha acusat els governants catalans de no haver sabut conjugar salut i economia i de "tancar-ho tot perquè és el més fàcil".Ayuso ha començat dient que havia vingut a parlar de "prosperitat i llibertat". Després de dir que "no em pot agradar més Catalunya", la presidenta madrilenya ha entrat directament a atacar indistintament l'independentisme i els socialistes. S'ha preguntat retòricament "qui roba a qui?" per assegurar tot seguit que "l'independentisme sí que ha robat a Catalunya". Ayuso ha afirmat que a Catalunya hi ha dinou impostos propis que a Madrid no es paguen, i que els ciutadans no han de treballar pels polítics "ni pel candidat socialista".La presidenta de Madrid ha equiparat contínuament amb l'independentisme, fins al punt de proclamar que "el socialisme a Catalunya és independentista". Díaz Ayuso ha assegurat que des que va saber que seria candidat a la Generalitat, Salvador Illa va canviar completament el seu comportament amb Madrid amb un objectiu inconfessable. La seva finalitat era "enfonsar Madrid per aconseguir el suport de l'independentisme".En tota la seva intervenció, Ayuso ha posat al mateix sac el PSC i el bloc sobiranista: "El socialisme i l'independentisme van de la ma". Un independentisme que, segons ella, "només sap gestionar identitat i sentiments", i que és "un llop insaciable".La líder madrilenya ha fet un cant a Madrid. Ha dit que "Madrid és de tots": "A Madrid es ve a que et deixin en pau. Venen molts catalans volent ser més catalans, catalans en llibertat. Fins i tot venen a parlar en català. Madrid és llibertat". "Tant de bo poguéssim anar junts -ha dit- perquè Madrid i Catalunya som el 40% del PIB espanyol" i ha assenyalat que Catalunya ha estat vista moltes vegades amb admiració per Madrid. Ayuso ha dit que "a ningú li va millor a Catalunya des que governa l'independentisme".Alejandro Fernández ha elogiat Ayuso per la seva determinació i la capacitat de resistir la "cacera" de la qual és víctima per part de la "progressia". Ha afirmat que ell voldria que Catalunya recuperés el lideratge econòmic a Espanya, que és fruit perquè "s'han fet les coses malament durant molt de temps i Madrid les ha fet millor", acusant com a responsables els nacionalistes i els tripartits, tots els que han governat Catalunya des del 1980. "Catalunya ja només espera superar Madrid gràcies als 'trileros' com Sánchez?", s'ha preguntat.Fernández ha denunciat una suposada estructura de poder nacionalista amb l'objectiu de controlar la societat civil, creada des del 1980, aferrada a la funció pública catalana, "insaciable", que han provocat una "revolta de rics contra les masses treballadores". "Illa està aquí perquè això continuï", ha afirmat, per insistir que només el PP pot posar fi a un procés de construcció nacional que "ha atacat les llibertats".El candidat del PP s'ha centrat en els aspectes econòmics i ha titllat Catalunya d'haver-se convertit en un "infern fiscal". S'ha compromès a suprimir l'impost de successions i bona part dels "19 impostos infames" que abans havia esmentat Ayuso. També ha promès dur a la pràctica el principi: "a ingressos zero, impostos zero".mater dolorosaL'estratègia del PP català, alineada perfectament amb la de la direcció de Génova, no vol descuidar aquesta vegada cap segment de vot, sigui gran o petit. Està lluint el Pablo Casado més presidenciable, allunyat dels seus trets més aznarians i que repeteix en cada intervenció -del Cercle d'Economia a l'acte d'inici de campanya- la paraula "pacte". A més, el partit ha passat l'escombra per la bossa de votants més conservadors de Ciutadans, amb el fitxatge de Lorena Roldán. No descuida algun sufragi perdut del magma pujolista i mostra a la regidora Eva Parera. Aquest dissabte ha estat el torn d'Ayuso: el vot més combatiu i alhora el més temptat de donar el salt a Vox.Díaz Ayuso s'ha convertit en el personatge que buscava. Aquesta madrilenya de Chamberí, de 42 anys, és la nova heroïna de la dreta madrilenya recalcitrant que notava a faltar Esperanza Aguirre. Mai decep i, quan no el troba, busca el cos a cos amb els que considera els objectius a abatre. No defuig cap polèmica. Una responsable política que assegura sense despentinar-se que "els embussos de tràfic són un senyal d'identitat de Madrid" ja ho diu tot.Sobre l'exhumació de Franco del Valle de los Caídos, ja va deixar clara la seva posició: "Què serà el següent? Cremaran les esglésies com el 1936?". Catalunya tampoc ha estat aliena als seus atacs, com quan va acusar els independentistes de no voler que Catalunya vagi millor, sinó que Madrid vagi pitjor.Alejandro Fernández i l'equip de campanya eviten volgudament el xoc frontal amb Vox i juguen a ignorar els de Santiago Abascal. Però si es tractava de mosssegar en el votant més extrem, aquest dissabte han tret el cristo gros.

