Vila d'Abadal, en campanya amb el PDECat per alertar del «risc de mort» de la Catalunya rural

🎥 Josep Mª Vila d'Abadal: "aquí hi ha un problema de governança, s'ha despoblat el país perquè la gent no troba el seu lloc aquí i se'n van a llocs on poden realitzar el seu projecte: la feina, l'escola, la universitat, i necessitem que això no passi"#SiThoPensesPDeCAT pic.twitter.com/NUacSGAiPY — PDeCAT - Partit Demòcrata 🎗 (@Pdemocratacat) January 30, 2021

Bassella, un municipi de l'Alt Urgell de 220 habitants, ha estat l'escenari de l'acte matinal de campanya del PDECat. S'hi han desplaçat la candidata Àngels Chacón, el cap de llista per Lleida, Marc Solsona, i també Josep Maria Vila d'Abadal. L'exalcalde de Vic, durant dècades militant d'Unió, s'ha sumat a la campanya de Chacón per alertar de com la Catalunya rural està "tocada de mort", segons detalla en conversa amb. Vila d'Abadal va posar en marxa fa tan sols uns mesos l'associació País Rural , pensada com un grup de pressió del territori amb voluntat d'incidir en debats com el despoblament dels municipis més petits o bé la posada en marxa de l'Agència de la Natura, aprovada pel Parlament però encara pendent de desplegar el reglament Un reglament que, segons detalla l'exalcalde de Vic, l'associació País Rural encara no ha rebut. Tampoc ha estat consultada. "Només sabem que l'estan fent", assenyala Vila d'Abadal, satisfet perquè el PDECat ha estat el partit que ha assumit de forma més íntegra el document preparat des de l'associació a l'hora d'abordar el programa destinat al món rutal. La formació de Chacón, en aquest sentit, ha aprofitat l'acte a Bassella -al qual s'hi ha connectat de manera telemàtica Mas- per anunciar que, en cas de governar, la propera legislatura posarà en marxa una secretaria general pel Món Rural i també una conferència d'alcaldes destinada a combatre el despoblament. Aquesta Catalunya, ha destacat la candidata, ha estat "abandonada" per l'executiu de Junts i ERC.Vila d'Abadal, que va impulsar l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) -en va ser president i li va agafar el relleu Carles Puigdemont-, no s'atreveix a fer pronòstics sobre com acabaran les eleccions del 14-F. "Hi ha el factor de l'abstenció per la pandèmia, i és molt estrany. Poden haver-hi moltes sorpreses. Hi ha molt desencís", assegura l'exalcalde de Vic, que pronostica que tant ERC com Puigdemont obtindran una bona representació. En el cas del cap de llista simbòlic de Junts, insisteix que s'ha "guanyat el seu espai", mentre que dubta que existeixi un "efecte Illa".Al líder de País Rural, això sí, li sap greu que el PDECat i el Partit Nacionalista de Catalunya (PNC) de Marta Pascal vagin separats a les eleccions. En tot cas, sosté que els alcaldes que s'han quedat a la formació de David Bonvehí -més de 170 després de la trencadissa amb Junts- representen bé la defensa de la Catalunya rural. "DE la CDC antiga, qui més s'ha quedat és la rural", ressalta Vila d'Abadal, que considera que el PDECat és qui ha assumit de manera "més natural" el missatge del rerepais.El problema, segons ell, és que "la Catalunya Vella estava poblada" i, ara mateix, les masies estan pràcticament totes buides. "Tenim ciutats sense indústria", remarca Vila d'Abadal, que insisteix en la necessitat que la gent que neixi en municipis petits ha de veure garantit el seu projecte sense haver-ne de marxar. "Avui marxen tots excepte tres o quatre que tenen la sort de quedar-s'hi", ressalta Vila d'Abadal. De moment, aquest dissabte ha intentat que la Catalunya rural emergís en campanya. I, també de moment, només el PDECat hi ha centrat el seu interès. També electoral.

