Els comuns posen en marxa l'«operació Girona»

Guanyar les eleccions, ser decisius per a la governabilitat, pescar algun escó al principal rival, guanyar pes al Parlament, recuperar la representació en alguna circumscripció concreta o bé, senzillament, no quedar fora de l'hemicicle. Tots els partits tenen els seus objectius de cara a les eleccions del 14 de febrer, que es van plasmant dia a dia en campanya electoral. En Comú Podem té una idea clara: ser clau per intentar un govern d'esquerres a la Generalitat. I això passa, entre d'altres coses, per mantenir els vuit escons actuals al Parlament i, si pot ser, ampliar-los i recuperar la presència a les comarques gironines. Rosa Lluch, cap de llista dels comuns per Girona, és la principal encarregada de fer reeixir aquesta "operació Girona".Catalunya Sí que es Pot (CSQP) va aconseguir un escó per Girona, amb el coordinador d'ICV a les comarques gironines, Marc Vidal. A les eleccions del 27 de setembre del 2015, la formació va aconseguir 11 diputats. Una de les diputades que es va estrenar al Parlament en aquella legislatura va ser, precisament, Jéssica Albiach, actual cap de llista dels comuns al 14-F. Dos anys després, el 2017, en una situació de polarització extrema després de la declaració d'independència i l'aplicació de l'article 155, la llista de Catalunya En Comú Podem que comandava Xavier Domènech va perdre l'escó a Girona i va caure fins als actuals 8 diputats al Parlament. El cap de llista a les comarques gironines era aleshores Llorenç Planagumà.En aquestes eleccions, els comuns posen un perfil fort per intentar recuperar aquest escó. Ho fan amb Rosa Lluch, filla de l'exministre socialista Ernest Lluch, professora d'Història de la UB, i membre de l'executiva i el Consell Nacional de Catalunya En Comú. A les eleccions espanyoles del 2019 va tancar la llista dels comuns al Congrés i el 10 de novembre va ser la candidata al Senat, però no hi va entrar. La direcció dels comuns ha dissenyat una campanya amb un paper destacat de Lluch. De fet, va acompanyar Albiach en l'acte d'inici de campanya amb l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i la candidatura tancarà la campanya a les comarques gironines, amb presència del vicepresident del govern espanyol, Pablo Iglesias. El discurs també va encaminat a reivindicar la importància de tots els territoris que no són Barcelona.Feu tradicionalment catalanista, i ara clarament independentista, els comuns busquen recuperar l'espai a les comarques gironines. El 2015, Junts pel Sí (JxSí) va aconseguir el 56,06% dels vots, i dos anys després, Junts i ERC van créixer fins al 58,4%, i van esgarrapar la gran majoria d'escons. Han estat dues eleccions en què la qüestió nacional ha estat en primer pla, i els comuns confien que ara, en plena crisi sanitària i l'independentisme mancat de rumb i castigat per una gestió qüestionable de la pandèmia, puguin recuperar el diputat perdut el 2017. En discurs passarà per la necessitat d'un govern d'esquerres a la Generalitat amb sensibilitat territorial i que aposti pel diàleg per resoldre la qüestió catalana.Tampoc no podran exhibir grans èxits en la lluita contra la repressió i per trobar una sortida dialogada al conflicte entre Catalunya i Espanya. Tot i la presència dels comuns al govern espanyol, les dues opcions que impulsen els d'Albiach no s'han traduït en res. La qüestió dels indults encara està en mans del Tribunal Suprem, que s'haurà de pronunciar després de rebre l'escrit de l'Advocacia de l'Estat, que depèn del Ministeri de Justícia. La reforma del codi penal, que té en Jaume Asens un dels grans avaladors, no té un horitzó definit, malgrat que s'havia d'abordar abans d'acabar l'any passat i hauria d'obligar al Suprem a refer la sentència i permetre que els presos sortissin de la presó. També hi ha la via de l'amnistia, que no és prioritària per als comuns i que el PSOE bloqueja.La força dels comuns passa principalment per Barcelona, amb l'alcaldessa Colau, líder de l'espai. La representació que tenen ara mateix al Parlament neix bàsicament de la demarcació de Barcelona, amb set dels vuit diputats. El vuitè és de Tarragona i en les últimes eleccions no van obtenir representació a Lleida ni a Girona. A les comarques de Ponent és difícil que els comuns hi puguin aconseguir cap diputat. El 2017 hi van obtenir només el 3,91% dels vots. L'objectiu aquest 14-F passa per reforçar-se més enllà de les ciutats: mantenir o augmentar la presència a Barcelona, consolidar Tarragona i recuperar, de la mà de Rosa Lluch i tota la maquinària del partit, Girona.

