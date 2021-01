La promesa de la DUI entra en escena

La proposta La proposta



El primer dia de campanya es va tancar amb missatges creuats entre Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, conscients com són Junts i ERC que el duel entre forces independentistes serà ajustat, equilibri reflectit en el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) . En la segona jornada de la cursa electoral del 14-F, als dards emmetzinats entre els líders sobiranistes -Puigdemont ha retret a ERC haver abandonat l'1-O i Junqueras ha reivindicat el seu partit com a "honrat" en contraposició a Junts- s'hi ha sumat una proposta de Laura Borràs que serà motiu de controvèrsia. És viable aplicar la declaració unilateral d'independència (DUI) en la propera legislatura? La candidata de Junts creu sí, que el que no va poder ser possible el 2017 -amb resultat de presó i exili-, ara és factible. O això, almenys, és el que promet als electors.I com planteja? De les estructures d'estat no n'hi ha concreció, més enllà del compromís de planificar-les. Tampoc no sembla viable que el major Josep Lluís Trapero posi els Mossos d'Esquadra a disposició del salt a l'estat propi en la pròxima legislatura, si atorguem credibilitat a les seves declaracions als judicis del Tribunal Suprem i l'Audiència Nacional, que no li van impedir que un conseller de Junts -Miquel Sàmper- el restituís al capdavant de la policia catalana . El que sí que ha detallat Borràs en el míting d'aquest dissabte a l'Arc de Triomf -al costat de quatre presos polítics- és que per implementar la independència cal més d'un 50% dels vots el 14-F, i pactar un "Govern fort" amb ERC i la CUP que es comprometi a assolir aquest objectiu. El primer pas per aplicar la DUI seria, segons Junts, aprovar una resolució parlamentària que ratifiqués les declaracions de sobirania (del 2013 i el 2015) i la declaració d'independència fallida del 2017. Tot seguit, l'executiu hauria d'emprendre accions "unilaterals" si l'Estat es nega a negociar.ha sortit aquest dissabte de Wad-ras, l'endemà que ho fessin la resta de presos polítics. A la porta de de la presó l'esperava, precisament, Junqueras, acompanyat de la cúpula d'ERC. Després de l'abraçada amb el president dels republicans, Forcadell ha fet una crida a votar, si cal, utilitzant el vot per correu : "Que cap vot independentista es quedi a casa". L'expresidenta del Parlament pren el fil així de l'estratègia dels partits sobiranistes, que han passat d'alertar dels perills d'unes eleccions en plena tercera onada de la pandèmia a demanar la mobilització de l'electorat. Forcadell, això sí, ha verbalitzat un missatge en clau de cures: "També us demano que us cuideu després d'un llarg any de patiment. Us necessitem a tots".no genera indiferència, pel que diu o pel que li proposen dir, coneguda com és la influència de Miguel Ángel Rodríguez -exportaveu de José María Aznar- en els discursos de la presidenta de la Comunitat de Madrid. I Ayuso ha complert el guió en la seva aparició en la campanya del 14-F, una intervenció a l'Hotel Miramar de Barcelona pensada per afermar la franja de vot més dretana del PP. La presidenta madrilenya ha acusat l'independentisme de "robar" el progrés dels catalans, ha carregat contra Salvador Illa per situar la seva comunitat a la diana, ha situat Madrid com a paradigma de "llibertat" i, finalment, ha qüestionat l'estratègia de la Generalitat en la lluita contra el coronavirus., ha afirmat per censurar les restriccions del Govern. Per cert, amb el pla d'Ayuso, Madrid acumula un 50% més de morts per Covid per milió d'habitants que Catalunya. Les dades són del Ministeri de Sanitat. Pedro Sánchez ha participat per segona vegada en la campanya catalana , al costat del candidat del PSC, amb un missatge clar: Illa és l'alternativa a l'independentisme. El president espanyol no s'ha estat de vincular determinades forces sobiranistes amb els "mètodes trumpistes" de la mentida, la divisió i l'atac a les institucions. Segons el parer de Sánchez, la candidatura de l'exministre de Sanitat és una garantia de gestió enfront dels partits que "viuen de la bronca". Els socialistes volen pescar vots entre la bossa d'electors que el 2017 van confiar en Ciutadans. I, en cada míting - també en el d'aquest dissabte a la tarda a Tortosa amb Miquel Iceta -, hi ha missatges de seducció. La qüestió és si, fent-se amb part d'aquest pastís, el PSC en tindrà prou per guanyar les eleccions i evitar una majoria independentista.

