Un caçador mata accidentalment un home que recollia pinyes a Santa Maria de Martorelles

Un home que recollia pinyes al bosc ha mort aquest dissabte al matí després de rebre el tret accidental d'un caçador que participava en una batuda de senglars autoritzada a Santa Maria de Martorelles (Vallès Oriental). Segons han informat els Mossos d'Esquadra, els fets han passat cap a les 9.30 hores en una zona muntanyosa pròxima al paratge de la Font Sunyera i l'autor del tret mortal –un home de 54 anys i nacionalitat espanyola- ha estat detingut per un presumpte delicte d'homicidi imprudent. L'Ajuntament de Santa Maria de Martorelles ha informat que "la víctima no és del poble" i ha demanat que "ningú s'apropi a la zona" perquè hi estan treballant els serveis d'emergència.Segons les primeres informacions, un grup de persones que estava recollint pinyes al paratge de la Font Sunyera estava ja finalitzant per marxar quan han arribat un grup de caçadors i han coincidit a la zona. Un dels caçadors ha disparat a uns matolls que es movien i el projectil ha impactat contra un dels homes del grup que recollia pinyes i que estava guardant els seus estris. L'afectat ha mort i el grup de caçadors ha alertat immediatament el Sistema d'Emergències Mèdiques, que s'ha desplaçat al lloc sense poder fer res per salvar la vida de la víctima.Agents de la Unitat d'Investigació han realitzat les diligències d'investigació corresponents, la inspecció ocular i s'ha decomissat l'arma tipus escopeta. Els caçadors havien notificat la batuda, però així i tot, els Agents Rurals han pres declaració al cap de la colla i han aixecat una acta. El Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Mollet del Vallès instrueix el cas.

