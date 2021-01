Sánchez promou l'alternativa d'Illa per deixar enrere els «desgoverns» independentistes

Altres notícies que et poden interessar

La presència del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a Catalunya durant la campanya serà una de les principals cartes que jugarà el PSC abans del 14-F. Sánchez ha fet la segona aparició en tres dies de cursa electoral en un míting a Tarragona en què ha defensat l'alternativa de Salvador Illa per deixar enrere els "desgoverns" independentistes.Sánchez ha insistit en el mantra socialista de la "dècada perduda" a Catalunya, en referència al procés sobiranista i ha assegurat que "Espanya estima i necessita Catalunya". El president del govern espanyol ha cridat a superar una "època fosca" el 14-F i ha traçat paral·lelismes entre l'escenari polític a Catalunya i als Estats Units."L’època fosca s’està acabant a Washington, a Madrid, a Brussel·les i a Barcelona", ha assegurat, a l'hora que ha pronosticat l'adeu de tots aquells dirigents que han recorregut als "mètodes trumpistes" de la mentida, la divisió i l'atac a les institucions.El líder del PSOE ha assegurat que la societat catalana no suportarà més "trinxeres" i ha esbossat les opcions que, segons assegura, tenen els catalans. "O la Catalunya dels conflictes o la Catalunya de les solucions justes", ha resumit.En la seva intervenció, Illa, s'ha compromès a apostar per "la unitat i el diàleg" per deixat enrere la unilateralitat. El candidat del PSC també ha assegurat que si governa traslladarà la "voluntat d'acord" de la Moncloa al Govern. "Ens hem de retrobar entre catalans i amb la resta d'Espanya", ha dit.Illa ha parlat d'un escenari d'"hostilitat" i de problemes de convivència els darrers anys a Catalunya i ha agraït als alcaldes haver-hi fet front. "Catalunya ha de tornar a ser sinònim de tolerància", ha demanat. Per a Illa, Catalunya està "estancada" i ha responsabilitat l'independentisme d'aquesta situació."No ens podem permetre un Govern dividit. Volem seguir paralitzats o avançar", s'ha preguntat. Illa i Sánchez han introduït un nou missatge per accelerar el canvi que defensen que generarà el PSC. Tots dos han animat la ciutadania a votar per correu de manera immediata i no esperar al 14-F per donar suport als socialistes.

