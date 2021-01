Augmenten a vuit els ferits a l'atropellament de Reus, tres d'ells en estat greu

Atropellament múltiple a la plaça del Nen de les Oques per pèrdua de control del vehicle per part del conductor. Entre 4 i 5 ferits, tots conscients, pendents de valoració del @semgencat pic.twitter.com/FS8dG9wRiR — Guàrdia Urbana Reus (@reusgurbana) January 30, 2021

L'atropellament múltiple de Reus ha deixat un balanç final de vuit ferits: tres de greus, tres de menys gravetat i dos de lleus, segons ha detallat el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que ha activat 9 ambulàncies i l'equip de psicòlegs.Per causes encara desconegudes, una conductora de 78 anys ha perdut el control del cotxe aquest dissabte al migdia a la plaça del Nen de les Oques, ha accedit a una zona de vianants i ha envestit set persones. El vehicle ha quedat encastat contra el mur d'un edifici a la cruïlla del passeig de Sunyer amb l'avinguda del Doctor Vilaseca. La conductora, que ha donat negatiu a la prova d'alcoholèmia, és una de les ferides lleus en l'accident i ha estat traslladada al CAP Sant Pere. Als llocs dels fets s'hi han desplaçat la Guàrdia Urbana i els serveis d'emergències, així com quatre dotacions de bombers. Segons explica la Guàrdia Urbana la conductora hauria perdut el control del vehicle.Els set vianants ferits per l'atropellament han estat atesos 'n situ'per Guàrdia Urbana de Reus, Mossos d'Esquadra, Bombers de la Generalitat i les ambulàncies del SEM. Sis dels afectats han estat evacuats a l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, mentre que el setè ha estat traslladat a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona.

