Creen un esprai nasal i mascaretes que eliminen la Covid en menys d'un minut

Altres notícies que et poden interessar

Eliminar la presència del coronavirus en menys d'un minut sigui a través de la mascareta o gràcies a un esprai nasal. Aquest és el projecte en què està treballant un equip d'investigadors de la Universitat Catòlica de València (UCV). Al capdavant d'aquesta tasca hi ha l'investigador del grup principal de l'equip de Biomaterials i Bioenginyeria, Ángel Serrano, i el responsable del Laboratori de Bioquímica Estructural, José Gallego.Serrano ha estudiat l'efecte de la temperatura i de la contaminació mediambiental en la capacitat de transmissió de la Covid-19 i ha garantit que s'han creat mascaretes "amb capacitat d'inactivar" el virus i "bacteris multiresistents". Ha precisat que en el projecte hi han treballat especialistes de Noruega i Japó.Ha detallat que aquest material i antimicrobianes per impressió 3D són biodegradables, davant el problema ecològic que suposa la utilització massiva de milers de milions de mascaretes a tot el món.Així mateix, el grup que lidera Serrano està desenvolupant, amb la col·laboració de la Universitat de Louisiana (Estats Units) i amb la companyia farmacèutica suïssa Pa Therapeutics, esprais nasals antiCovid-19 mitjançant nanomaterials de carboni i clorur de benzalconi.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor