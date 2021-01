Junqueras reivindica ERC com a garantia de Govern «honrat»: «Nosaltres no robem ni som corruptes»

🎥[VÍDEO] @junqueras: "Els de sempre es posen molt nerviosos quan explico que @Esquerra_ERC té 90 anys d'història i cap cas✅ de corrupció. Es posen molt nerviosos perquè ells no ho poden dir 🤐: tenen casos de corrupció per parar un tren" #AlCostatDeLaGent pic.twitter.com/rxatiuJ3sm — Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) January 30, 2021

Feia tres anys i tres mesos que Oriol Junqueras no entrava a cap xarxa social. Reconeix que ho va fer per primera vegada en tot aquest temps aquest divendres. "Vaig veure com els de sempre no els agrada que els digui els de sempre, es posen nerviosos ", ha dit en to irònic. Especialment, ha subratllat, quan els republicans reivindiquen que no tenen cap cas de corrupció en 90 anys d'història, cosa que "ells no poden dir perquè en tenen per parar un tren". El líder d'ERC ha erigit el seu partit com la garantia d'un Govern que sigui "decent i honrat" i ha llançat un dard directe tant al PSC com a Junts: "Nosaltres no robem ni som corruptes".Els republicans detecten que aquest és un dels grans talons d'Aquil·les dels seus dos principals polítics, als quals assenyalen per haver-se repartit el govern del país durant 40 anys. El candidat a la presidència de la Generalitat, Pere Aragonès, s'ha encarregat d'assenyalar la Diputació de Barcelona com a paradigma d'una "sociovergència" que, a més, en aquests moments està en escac per la imputació de la presidenta socialista, Núria Marín, en un cas de presumpta corrupció a l'Hospitalet. Junts, però, ha optat per mantenir l'aliança amb el PSC, un govern que Aragonès ha titllat de "pacte de la vergonya".En el seu segon dia de campanya i a expenses de si la Fiscalia torpedina el tercer grau, Junqueras ha continuat burxant en aquesta qüestió, que sap que incomoda especialment la candidata de Junts, Laura Borràs: "La corrupció roba a les escoles, roba a la sanitat, roba als ciutadans, roba a les empreses". Tot plegat, abrigat per una àmplia representació connectada telemàticament de les 360 alcaldies que té el partit des de que va guanyar les eleccions municipals del 2019, quan va aplegar el 23,48% dels vots i va obtenir 3.107 regidors. Ara, han assenyalat, l'objectiu ha de ser extrapolar aquesta "marea groga" a la Generalitat de Catalunya i fer-ho, a més, teixint un Govern "ampli". Lleida o Tarragona és el mirall en el que consideren que s'han de reflectir.En aquestes dues ciutats, els republicans van arrabassar dues alcaldies històricament socialistes pactant amb els comuns i JxCat, un acord que a hores d'ara es dibuixa com a inviable a la Generalitat pels vetos creuats entre els de Jéssica Albiach i Laura Borràs, que insisteix que el Govern ha de ser "netament" independentista. Precisament aquest dissabte, Junts ha tornat a prometre que reactivarà la declaració d'independència si se supera el 50% de vots independentistes als comicis.En tot cas, Junqueras ha advertit que també es deia que era "impossible" que ERC guanyés i governés a ciutats com Lleida, Tarragona, Sant Cugat del Vallès, Figueres o Sant Vicenç dels Horts -on en els darrers comicis va tornar a guanyar el PSC- i que, tanmateix, es va fer realitat. Els republicans consideren que des de la victòria a les eleccions municipals estan a prop d'arrabassar l'hegemonia que històricament s'han repartit l'òrbita convergent i socialista."Som els únics que garantim una alternativa d'honradesa i eficàcia i que podem tombar governs que fa 40 anys que duren", ha defensat el líder d'ERC. De fet, alcaldies com la de Sant Cugat o Figueres han estat sovint protagonistes del xoc amb Junts cada vegada que ERC ha exigit que es trenqui el pacte a la Diputació amb el PSC. Durant l'acte, l'alcaldessa de la ciutat vallesana, Mireia Ingla, que governa gràcies a un acord amb PSC i CUP, ha argumentat que els santcugatencs volen deixar de ser "la ciutat del 3%".Aragonès ha considerat "absolutament imprescindible" un Govern que vagi més enllà de la coalició amb Junts a la Generalitat com a garantia de fortalesa a l'entorn del progressisme, el feminisme, l'ecologisme i la defensa de l'autodeterminació i l'amnistia. El 14 de febrer, ha insistit, és la gran oportunitat d'ERC per evitar pactes com el de la Diputació de Barcelona o el de l'Ajuntament de Barcelona, on el PSC i comuns i van barrar el pas a Ernest Maragall. "Només ERC està en condicions de trencar l'alternança sociovergent", ha sentenciat.En clau de gestió, Aragonès ha explicat que s'apostarà per la creació de consorcis entre el món municipal i la Generalitat per evitar que els ajuntaments es quedin al marge dels fons de reconstrucció europeus. "Els alcaldes sempre sou al peu del canó i ara també cal un president que estigui al vostre costat des de l’experiència municipal", ha proclamat.

