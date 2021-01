Detenen un home per gravar-se conduint a gran velocitat i compartir-ho a TikTok

La policia espanyola ha detingut un home com a presumpte autor de tres delictes contra la seguretat viària per conduir a gran velocitat, amb vehicles d'alta gamma, per Madrid i els seus voltants i compartir-ho als seus perfils de TikTok i Instagram.Hauria assolit velocitats de fins a 165 quilòmetres per hora i gràcies a la col·laboració ciutadana, amb l'enviament de vídeos al correu del cos, s'ha pogut identificar aquesta persona, els turismes i els trams on ha sobrepassat les velocitats permeses.En un primer vídeo conduïa a 122 km/h en una via urbana de Madrid, on el límit és de 50. En un segon, travessava un túnel de la M-23 a 163 km/h, quan la velocitat està fixada a 80. I un tercer, en què circulava per una via de servei de la carretera A-3 a 165 km/h, quan la velocitat màxima permesa és de 60.El detingut té més de 700 seguidors a les seves xarxes socials, en les quals publicava els vídeos i aconseguia una gran publicitat, especialment entre el públic jove, per a l'empresa de lloguer de vehicles en què treballa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor