Forcadell obté el tercer grau i surt de la presó

L'expresidenta del Parlament Carme Forcadell ha obtingut el tercer grau i sortirà aquest dissabte de la presó, després que el Servei de Classificació hagi ratificat la proposta de la junta de tractament de la presó de Wad-Ras. El cas de Forcadell s'ha resolt més tard que el de la resta de presos polítics, que ja van sortir ahir de la presó. D'aquesta manera, l'expresidenta del Parlament podrà participar també en la campanya d'ERC. El mòdul de Forcadell estava confinat per un brot de Covid-19, però ja s'ha aixecat el confinament perquè totes les internes han donat negatiu. Forcadell mai ha estat positiva per Covid.El Servei de Classificació ha ratificat la proposta de la presó i ha argumentat qüestions similars a les de la resta de presos polítics. Des que es va concedir el primer tercer grau, Forcadell ha complert sis mesos més de condemna i ja ha superat la quarta part de la pena de presó. A més l'evolució de la interna és positiva i ha tingut accés al règim de 100.2 sense cap incident. També recorda que la llei impedeix que es mantingui un pres en un grau inferior al que li correspondria per l'evolució del seu tractament penitenciari.D'aquesta manera, Forcadell, que va entrar de nou a la presó al desembre, podrà tornar a sortir aquest mateix dissabte i participar, si ho vol, a la campanya electoral d'ERC, com ahir ja van fer Oriol Junqueras i Raül Romeva. L'expresidenta del Parlament, i la resta de presos, podran passar el cap de setmana a casa i hauran d'anar a dormir a la presó de dilluns a dijous. Tot apunta, però, que la Fiscalia presentarà recurs aviat i, aleshores, serà el jutjat de vigilància penitenciària qui decideixi si deixa en suspens el tercer grau mentre resol la impugnació o bé permet que els presos continuïn en règim de semillibertat. En última instància, la decisió serà de nou del Tribunal Suprem, que si manté el criteri exhibit fins ara tornarà a enviar els presos a la presó.

