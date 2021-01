El País Valencià fa obligatori l'ús de mascareta per practicar esport a l'aire lliure

La Conselleria de Sanitat Universal ha publicat aquest dissabte la resolució que prorroga les noves restriccions anticovid fins al pròxim 15 de febrer i obliga a fer servir mascareta per fer esport a nuclis urbans. La normativa fixa per a aquesta última mesura un horari de 10.00 a 19.00 hores.La resolució de Sanitat publicada aquest dissabte al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) entrarà en vigor a les 00.00 hores de l'1 de febrer fins a les 23.59 hores del 15 de febrer. S'hi prorroguen diverses resolucions, les relatives a les restriccions en reunions socials, i s'afegeixen altres mesures excepcionals com la de l'ús de mascareta en l'exercici físic.En primer lloc, la norma modifica l'apartat 1.3. de l'annex I de l'acord de 19 de juny que disposa que "les persones de sis anys en endavant estan obligades a l'ús de la màscara en tot moment a la via pública, en espais a l'aire lliure i en espais tancats d'ús públic o oberts al públic".La nova resolució afegeix que l'ús de la màscara serà també obligatori durant la pràctica d'activitat física o esport dins dels nuclis urbans i en els espais a l'aire lliure, en horari de 10.00 hores fins a les 19.00 hores.A més, detalla dues excepcions: no serà obligatori durant "la pràctica d'activitat física o qualsevol altra activitat fora de nuclis de població amb la qual resulti incompatible el seu ús "ni"" en les activitats infantils i juvenils d'oci mentre es romangui amb el grup de convivència estable".Igualment, la nova norma estableix que "l'ús de la mascareta a les platges és obligatori en tot moment per a totes les persones majors de sis anys".Així mateix, la resolució d'aquest dissabte prorroga les del 5 de desembre i 19 de gener de 2021, que estaran en vigor fins a les 23.59 hores del dia 15 de febrer de 2021. Aquesta última és la que fixa el tancament de l'hostaleria i disposa el del comerç a les 18 hores excepte en els considerats essencials.

