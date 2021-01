Anna Gabriel reforça el lideratge de Sabater i veu una CUP més «madura»

Altres notícies que et poden interessar

Anna Gabriel, exdiputada de la CUP exiliada a Ginebra, ha reaparegut aquest dissabte en un acte de campanya de la CUP-Guanyem amb la cap de llista per Barcelona, Dolors Sabater, i l'exdiputat David Fernàndez. En una conversa que ha tractat diverses qüestions, entre d'altres el paper de la CUP a les institucions, la gestió de la pandèmia i la necessitat d'un canvi de sistema per posar la vida al centre, Gabriel ha tancat files amb Sabater i ha reforçat el seu lideratge al capdavant de la candidatura, després que les bases anticapitalistes esmenessin l'estratègia de campanya de l'exalcaldessa de Badalona."A diferència d'altres eleccions, tens la possibilitat d'encapçalar un moviment molt més madur que acumula l'experiència que tenim i consolida les apostes que sempre hem tingut", ha dit Gabriel a Sabater, i ha assegurat que és un "privilegi" que sigui la cap de llista per Barcelona. "Et convido que visquis com un privilegi la proposta política que fem", ha afegit l'exdiputada. Sabater acceptat el repte, que és "gran", ha remarcat la "confiança" que pot generar una CUP que combina experiència a les institucions i des de fa anys als carrers. "Som l'única alternativa perquè això canviï. Portem tres anys d'estancament. Quan la CUP ha sigut forta, han passat coses", ha dit.Un dels debats d'aquest principi de campanya ha estat si la CUP està disposada o no a entrar al Govern. En un principi, Sabater va flirtejar amb aquesta possibilitat, i aquesta va ser una de les qüestions que va criticar el consell polític de la CUP. La cap de llista ha rebaixat aquesta idea i en els últims dies ha deixat clar que "assumiran les responsabilitats que calgui" però no per gestionar el poder autonòmic. Gabriel ha estat encara més contundent: "No entrarem en cap Govern que vingui a gestionar l'autonomia. Estem aquí per transformar".L'exdiputada ha estat crítica, sense anomenar-los, amb Junts i ERC i s'ha allunyat de discussions sobre què és l'exili al segle XXI o sobre percentatges de vots i ha remarcat que la proposta de la CUP és "molt clara" i busca trobar "grans acords". "Aquest procés va molt més enllà dels resultats de les eleccions. No volem generar falses expectatives ni situar-nos en falsos embats. Som molt conscients de la realitat del país i del món. El repte és majúscules i no entrarem en dinàmiques de pèrdua de temps", ha deixat clar Gabriel. El lema de la CUP, "Per guanyar", va molt més enllà del 14-F: "Volem guanyar justícia, drets civils, drets polítics per tothom i arreu. Utopia? Supervivència".Gabriel ha deixat clar que la CUP no està disposada a acceptar moltes de les coses que ara són habituals en aquest sistema, com ara empresonar les persones que el qüestionen, i ha insistit que la formació "no renuncia a fer un nou referèndum, a desobeir o a mobilitzar". "Que alguns ens demostrin que no n'han après o que no tenen intenció d'aprendre res no vol dir que la gent i la determinació no hi sigui. El potencial hi és. Només amb un nou cicle i entenent que el repte és majúscul però és l'únic possible, només amb una CUP forta passaran coses", ha reblat l'exdiputada des de Ginebra.Dolors Sabater ha constatat que el marc legal actual no empara el dret a l'autodeterminació ni altres drets com el de l'habitatge. La cap de llista per Barcelona ha reivindicat la necessitat de "desbordar la legalitat vigent". "La legalitat de l'Estat empresona els drets de tothom i això té un consens molt ampli, més enllà de l'independentisme", ha dit Sabater, i ha situat el moviment independentista com "l'única protesta que pot fer trontollar i esquerdar el règim del 78". "No podem renunciar a revitalitzar aquest moviments, no només des de les institucions", ha apuntat.Sabater ha criticat les "varetes màgiques" de Junts, que parla d'una "immediates" que després no arriba, o d'ERC, que parla de taules de diàleg que no existeixen. "La proposta de la CUP és valenta. Treballem perquè el 2025 pugui ser de veritat. No ens serveix enganyar o dimitir de la lluita", ha insistit la candidata, que ha remarcat que la independència no és només per als Països Catalans, sinó també per tombar el règim que "empresona i va en contra de la vida", amb exemples com la vulneració del dret a l'habitatge.David Fernàndez, que va ser diputat de la CUP la primera vegada que va entrar al Parlament amb tres diputats, ha dit que una primera exigència és "no autoenganyar-se ni enganyar els altres". "L'esquerda del règim del 78 està oberta de bat a bat: només el 10% dona suport a la monarquia, el 57% votaria contra la Constitució, el 77% vol un referèndum i el 81% està en contra de la repressió", ha dit. "Fins que això no es resolgui, això no s'ha acabat", ha afegit. En aquesta línia, ha dit que el poder "va emmudir l'1-O i va emmudir encara més el 3-O, amb la vaga general". Fernàndez ha criticat la "discòrdia interna" de l'independentisme i la manca d'estratègia conjunta que apel·lés al 100% del país. L'exdiputat ha dit que el poder vol "tornar a tancar per dalt el que es volia obrir per baix" i que la CUP ha d'actuar per "obrir totes les portes de la llibertat i la justícia social".

