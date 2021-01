Accident mortal d'un ciclista a Castelló d'Empúries

Un ciclista ha mort aquest dissabte al matí a la carretera C-260, a Castelló d'Empúries, després d'una col·lisió per envestida entre una furgoneta i la bicicleta, segons ha precisat el Servei Català de Trànsit (SCT).Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 8.24 hores. "Per causes que encara s'estan investigant", s'ha produït l'impacte i fruit de la topada el ciclista ha perdut la vida. Aquesta és la quarta víctima mortal a la xarxa viària interurbana de Catalunya aquest 2021.Arran del sinistre s'han activat quatre patrulles de la policia catalana, dues ambulàncies de Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i una dotació dels Bombers.

