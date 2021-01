Ciutadans retira la polèmica campanya de les abraçades

Altres notícies que et poden interessar

Ciutadans ha ordenat la retirada dels cartells electorals, després que aquest divendres des de les xarxes socials s'ha descobert l'origen de les imatges en les quals apareixen persones abraçant-se a si mateixes i acompanyades del text: "Vota abraçada". I ho fa per possible incompliment de les condicions d'ús d'aquestes fotografies.Les fotografies són d'un banc d'imatges, Shutterstock , que especifica que les seves instantànies no es poden fer servir "en un context polític com la promoció, propaganda o suport de qualsevol partit, candidat o funcionari electe, o en relació amb qualsevol política o punt de vista polític". En un comunicat, la formació taronja ha posat els fets en coneixement de l'empresa encarregada dels cartells i n'ha ordenat la retirada.Curiosament, el cartell electoral que va mostrar el candidat de la formació, Carlos Carrizosa, acompanyat de la presidenta de la formació, Inés Arrimadas, en l'arrencada de campanya no era el que finalment ha aparegut penjat a la via pública.

