Avís per fort vent aquest cap de setmana a Catalunya

➡ Dissabte i diumenge pot bufar vent fort 💨 a diversos punts del territori



⚠ Extremeu les precaucions en les activitats a l'aire lliure#ProteccioCivil pic.twitter.com/gIjtCT2Vwb — Protecció civil (@emergenciescat) January 29, 2021

Torna el vent i la pluja a Catalunya. Després d'uns dies de temperatura primaveral, aquest cap de setmana entra un sistema frontal que portarà fortes ventades de l'oest al nord-oest. Ja s'ha activat l'avís per aquesta situació i des de Protecció Civil es demana extremar les precaucions a l'aire lliure, així com evitar apropar-se als espigons i passejos marítims.Aquest dissabte s'espera que el cel estigui ennuvolat en general a la meitat oest i la resta del terç nord. A la resta del territori el cel estarà localment molt ennuvolat. A partir del migdia, la nuvolositat minvarà, si bé al Pirineu i al quadrant nord-est el cel seguirà tapat.A la tarda hi haurà una entrada d'aire fred, poden reactivar-se nous ruixats i algunes tempestes, localitzades principalment al quadrant nord-est. Així i tot, a final del dia els xàfecs desapareixeran, a excepció del vessant nord del Pirineu. La cota de neu baixarà des dels 2.000 metres inicials fins als 1.200 metres al llarg de la tarda. Pel que fa a les temperatures aquest matí ja s'ha notat el descens per passar a un ambient més fred.De cara a diumenge s'espera que continuï bufant el vent i precipitacions al Pirineu.

