El coronavirus colpeja la investigació contra el càncer i la condemna a anys de retard

El tancament dels laboratoris durant els mesos de confinament pel coronavirus ha tingut una repercussió negativa en la investigació del càncer, ja que actualment no s'ha arribat a recuperar el 100% de l'activitat que hi havia abans de la pandèmia.Així ho ha assenyalat a Europa Press la directora científica del CIBER de Càncer (CIBERONC), Anna Bigas, que ha assegurat que l'any 2020 ha estat "molt problemàtic" per la investigació oncològica ates que els laboratoris han Estat tancats durant "un mínim" de tres mesos."Tancar un laboratori, encara que va seguir per un període curt de temps, té una gran repercussió en la investigació, ja que en molts de casos, com per exemple quan s'estudia amb cèl·lules o animals, els experiments són a llarg termini", ha assenyalat la doctora.I és que, per exemple, de vegades es treballa amb mostres "molt valuoses" de pacients que, si es paralitza la feina, és pràcticament impossible tornar-ho a recuperar. A més, els casos en què sí que es pot, com ara el dels tumors que es conreen "in vitro", es pot trigar un any a tornar a recuperar-les al nivell en què es trobaven abans del tancament de laboratori.Dit això, Bigas ha lamentat la inexistència d'un programa de rescat financer per recuperar els projectes d'investigació que s'han perdut durant el confinament. "Tots aquests processos i assajos són molt costosos i tampoc s'ha obtingut el finançament adequat per tornar a restituir-les. De fet, tothom ha hagut de fer servir els fons que normalment tenen, per destinar-los a costejar els problemes que ha Generat el tancament per la pandèmia", ha emfatitzat.

