Fer com Madrid: la proposta cultural de Ciutadans

Ciutadans ha presentat aquest dilluns les seves propostes en el camp de la cultura. Ho han fet el candidat, Carlos Carrizosa, i la número dos, la periodista Anna Grau, junt a la consellera de Cultura de Madrid, Marta Rivera. Grau l'ha presentat en termes elogiosos, i s'ha preguntat perquè Catalunya no podria tenir una consellera de Cultura com ella, en lloc de les "tres toies", com ha qualificat a l'actual consellera, Àngels Ponsa, i les seves dues antecessores, Mariàngela Vilallonga i Laura Borràs. De la candidata de Junts ha assegurat que "es gastava els diners en tot menys en cultura". Ha dit també que un dels requisits per ser conseller de Cultura és "odiar" la cultura catalana real.Carrizosa ha parlat d'una "cultura empobrida" a Catalunya dels pressupostos de la Generalitat, tant en l'aspecte qualitatiu, perquè "no es difón la cultura de tots els catalans", però també pels pocs recursos. El candidat ha demanat passar del 0,7% al 2% de manera gradual, com reivindica el sector. Ha proposat també un bonus cultural per als joves per potenciar el consum cultural.Grau ha demanat "replicar el model madrileny aquí", com a única salvació per un sector on ja hi ha molta gent -ha assegurat la peridista- que està tan desesperada que s'està plantejant un "pont aeri mental". "Que no tots hagin de fer com Albert Boadella", ha demanat. Grau ha aprofitat per demanar una Diada de Catalunya "més alegre" i ha proposat que l'11 de Setembre donés el pas a Sant Jordi, festa que ha reconegut que ja ha pres prou volada. Aquesta és una proposta que Ciutadans ja ha fet en diverses ocasions.La consellera de Cultura de Madrid ha elogiat l'èxit de molts artistes catalans a Madrid, de Joan Matabosch a Albert Boadella, a qui Carrizosa també ha lloat com "un segell". Marta Rivera ha aplaudit l'obra d'autors com Carlos Ruiz Zafón o Juan Marsé, i s'ha queixat que no se'ls hagués volgut homenatjar després de la seva mort, segons ella. "Heu d'estirar les orelles a la Institució de les Lletres Catalanes", ha demanat la política madrilenya als seus companys de partit. També ha criticat l'"esbiaix polític" del CoNCA.

