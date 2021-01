Puigdemont ataca l'estratègia d'ERC i l'acusa de pactar «engrunes» a Madrid

Altres notícies que et poden interessar

"D'altres van autopresentar-se com els més espavilats, els més assenyats, els més resolutius. I van pactar engrunes a Madrid pensant que a Madrid es transformarien en fars que ens inspirarien un camí diferent en el tracte que l'Estat ens dispensa". Aquest és un fragment del discurs que ha desplegat Carles Puigdemont, cap de llista de Junts a les eleccions del 14-F, en el míting de la formació a Reus. No ha citat ERC, però se li ha entès tot. La seva intervenció ha estat centrada en esmenar l'estratègia dels republicans, que no només van garantir la investidura de Pedro Sánchez sinó que va aprovar-li els pressupostos generals de l'Estat fa tan sols unes setmanes. Els comptes també van rebre el suport del PDECat un cop concretada la ruptura amb Junts.Puigdemont s'ha referit a l'aprovació dels comptes com una "aixecada de camisa". "Tots aquells que espresentaven com els grans resolutors dels conflictes històrics avui els veiem enfadats pequè aquells als qui van regalar el suport per aprovar-los els presuspostos -i a nosaltres ens van dir de tot- els han deixat plantats", ha ressaltat l'expresident de la Generalitat, en referència a la polèmica per l'aprovació de la gestió dels fons europeus amb l'abstenció de Vox i no amb la majoria de la investidura de Sánchez. "El govern més progressista de la història no ha tingut cap problema en agrair el suport de la ultradreta franquista més casposa", ha remarcat Puigdemont.El dirigent independentista s'ha preguntat fins a dues vegades aquesta qüestió: "En mans de qui hem de deixar el futur dels nostres fills". La resposta, segons ell, ha de premia aquells que "no s'han rendit" des de la tardor del 2017. "Catalunya necessita aquest tarannà. Com més cedeixes, menys et respecten", ha determinat Puigdemont, que ha vist en la candidata efectiva Laura Borràs aquestes qualitats per dirigir la nova etapa del procés que s'hauria d'encetar després de les eleccions del 14-F. El primer dia de campanya ha servit per evidenciar dos tipus de missatges: el de l'expresident centrat -sense citar- ERC, la candidata focalitzada en els atacs al PSOE.De fet, Borràs ha aprofitat per exigir a Sánchez que la Fiscalia no recorri el tercer grau concedit ahir als presos polítics, que els ha permès sortir -almenys durant uns dies- per fer campanya electoral. "I, si no, que reconegui que Espanya no és una democràcia", ha remarcat l'exconsellera de Cultura, que també ha demanat l'amnistia per als condemnats pel referèndum de l'1-O. La candidata ha insistit que el líder del PSOE és "còmplice" del Suprem i l'ha acusat de "jugar" amb el calendari dels indults.Quan Josep Rull i Jordi Turull van sortir de la presó d'Estremera a les portes de la campanya electoral del 2017, el primer míting en el qual van participar va ser Reus . Tres anys i un mes després, els consellers empresonats -ara a Lledoners, ja condemnats per sedició- han tornat a la mateixa ciutat al cap d'unes poques hores de sortir del centre penitenciari gràcies al tercer grau. "Som aquí dempeus i més compromesos que mai", ha ressaltat Turull, que ha desplegat un discurs contundent contra l'Estat. L'ha acusat, de fet, de posar damunt la taula una "castració química" de la voluntat dels catalans. "No us demano un vot de resistència, us demano un vot per la independència", ha remarcat."Ara no ens dissolen la presidència, ara ens aparten els presidents. Ara no ens dissolen el Parlament, ens diuen de què es pot parlar. Ara podem fer eleccions, però ens diuen quan les podem fer i quan no. Ara no van vestit de militars. Hem passat de la castració física a la castració química. Davant d'això, reacció o resignació. I us proposem una reacció il·lusionada", ha destacat Turull, que ha arrencat el discurs recordant que a Soto del Real no li van deixar entrar un calendari elaborat pels Avis i Àvies per la Llibertat de Reus. Rull, al seu torn, ha encetat la intervenció insistint que Turull hauria d'haver estat investit president el març del 2018, però que va ser empresonat a mig debat.L'exconseller de Territori, que ha rebut la visita del seu successor Damià Calvet, ha apuntat que "l'esperança sempre és més poderosa que la por", i ha recordat que no els canviaran les idees pel fet de ser a la presó. "L'Estat no té un projecte seductor capaç de sotmetre's a l'escrutini de les urnes. Han desmantellat el seu estat de dret per acabar amb el que representem", ha apuntat Rull, que ha lamentat que la Fiscalia vulgui encetar un tractament destinat a "fer-los renunciar a la manera de pensar". "Això és absolutament ignominiós", ha insistit l'exconseller de Territori.Albert Batet, cap de cartell per Tarragona i president del grup parlamentari en la legislatura que es deixa enrere, ha ressaltat que les eleccions del14-F són "imposades" pel TSJC "a petició del PSOE". "Hi ha coses que no canvien, que és el tarannà dels espanyols, però tampoc ho fa el dels catalans", ha remarcat Batet, que ha situat com a prioritat que l'independentisme superi el 50% dels vots i que això permeti fer Laura Borràs presidenta de la Generalitat. "Una victòria de Junts és la victòria de la no-rendició, de continuar, de lluitar", ha ressaltat l'exalcalde de Valls. "L'esperit és militar a Catalunya, prioritzar el partit per sobre del país", ha insistit el dirigent independentista."Tornarem a guanyar com fa tres anys, perquè l'únic canvi possible és la independència. En aquests tres anys ho hem tornat a veure. Han canviat Inés Arrimadas per Salvador Illa. Han canviat un govern del PP i han posat un govern del PSOE i de Posem. Han canviat Mariano Rajoy per Pedro Sánchez, però són el mateix", ha indicat Batet, que ha remarcat que els presos polítics porten més temps a la presó amb el govern progressista a Madrid que no pas sota el comandament del PP. "Davant d'això diem prou, que ja n'estem tips, no ens rendirem", ha apuntat Batet.L'acte ha comptat amb la presència telemàtica de Teresa Pallarès, diputada i membre de la llista de Junts, partit del qual és secretària de finances. Afectada per una leucèmia, ha volgut donar les gràcies als seus companys de partit per afrontar aquesta "adversitat personal", però també la "col·lectiva" en forma de pandèmia. Pallarès ha volgut saludar especialment Rull i Turull, i ha insistit en la idea que les urnes "no poden fer por" encara que el 14-F coincideixi amb la tercera onada del coronavirus. La diputada ha ressaltat que la campanya de Junts s'està fent a través de préstecs -també als seus candidats, com va avançar NacióDigital - per tal de finançar-la. El pressupost no s'ha fet públic.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor