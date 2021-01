Enquestòmetre: què diuen fins ara els sondejos del 14-F?

Altres notícies que et poden interessar

Les enquestes de cara al 14-F no dibuixen un guanyador clar de les eleccions i, de fet, tot està molt obert, atès que algunes d'aquestes apunten que més d'un 30% del cens encara dubtaria què fer durant la jornada electoral. En tot cas, la mitjana de les últimes sis enquestes situen ERC al capdavant, amb quasi 34 escons, i Junts i PSC pugnant pel segon lloc, amb prop de 30 cadascun. Cs es trobaria per sota dels 14 diputats i el cinquè lloc també estaria disputat, amb els comuns, el PP i la CUP amb entre 7 i 8, just per davant de Vox, amb 6. El PDECat tindria poques opcions d'entrar, segons aquestes enquestes.Malgrat tot, hi ha molta diversitat entre uns i altres sondejos, ja que alguns situen ERC com a primera força, però d'altres també hi han posat el PSC i algun també a Junts. Un cop constatat el creixement del PSC -de diferent magnitud segons l'enquesta- després de situar Salvador Illa al capdavant, no hi ha una tendència clara les últimes setmanes, tal com s'observa en el següent gràfic, amb l'evolució de l'estimació d'escons.Pel que fa a l'estimació de vot, les últimes sis enquestes dibuixen un empat al primer lloc entre el PSC (21,4%) i ERC (21,2%), per davant de Junts (18,3%). En el següent gràfic es pot observar l'evolució d'aquesta estimació per cada partit, similar però no igual que en l'anterior dels escons.En la següent taulà, es pot consultar el resultat exacte de cadascuna de les enquestes publicades fins ara (els anteriors gràfics situaven la mitjana dels escons atorgats, no el marge ofert). Així mateix, es pot trobar també a l'última columna l'enllaç amb la font original del sondeig, per consultar-ne tots els detalls.

