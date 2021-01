La Junta Electoral Provincial reconeix l'existència dels presos polítics i exiliats catalans

El Consell per la República ha instat a "desobeir" l'ordre de la Junta Electoral Provincial (JEP) que prohibeix homenatjar els "presos polítics, exiliats i represaliats per l'estat espanyol" durant la campanya electoral, després que l'àrbitre electoral no hagi donat permís a les concentracions convocades per l'Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) i Òmnium Cultural els dilluns 1 i 8 de febrer davant dels ajuntaments de Catalunya.El Consell ha considerat la decisió "injusta" i l'ha definit com un "nou atac a la llibertat d'expressió i llibertat política". Amb tot, l'entitat celebra que "una institució jurídica espanyola" com la JEP "reconeix que a Espanya hi ha presos polítics i exiliats, ja que així és com s'hi refereix a la resolució". Per tot plegat, el Consell per la República convida tothom a "celebrar aquestes trobades a les dates ja concertades complint amb les mesures contra la covid-19".