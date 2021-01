Destapen el cost i tots els detalls del contracte entre Europa i AstraZeneca per les vacunes

Altres notícies que et poden interessar

El cost del contracte entre la Comissió Europea i la farmacèutica AstraZeneca per la vacuna és de 870 milions d'euros, segons es desprèn de la part tapada del document, al que han pogut accedir els mitjans a Brussel·les.El primer document distribuït per la Comissió Europea tenia un error informàtic que permetia consultar les parts ocultes a través d'Acrobat Reader. La xifra dels 870 milions d'euros inclou el valor de les vacunes i la inversió per al seu desenvolupament .Segons el contracte, la farmacèutica no pot patir pèrdues i, si se supera la xifra dels 870 milions, ha d'avisar la CE i justificar-ho si es desvia en més d'un 20% de l'establert. Uns 534 milions d'euros corresponen a les vacunes, i la inversió per al seu desenvolupament representen una despesa 336 milions.Els documents també desprenen que AstraZeneca només es va comprometre a fer "tot el possible" per entregar les primeres vacunes a la UE. "AstraZeneca farà tots els esforços raonables per fabricar les dosis inicials d'Europa a la Unió Europea", diu el contracte de compra anticipada publicat aquest divendres. Tot seguit el contracte obre la porta a utilitzar les plantes situades al Regne Unit: "AstraZeneca farà tot el possible per produir la vacuna a les plantes localitzades dins la UE (que per aquesta secció també inclou el Regne Unit)", diu la clàusula sobre les plantes de producció.En la disputa de l'última setmana, la Comissió Europea insistia que la clàusula del màxim esforç només s'aplicava al desenvolupament de la vacuna i no a la producció. Però el contracte especifica que sí que s'aplica per a la fabricació i entrega de les vacunes del primer trimestre del 2021.D'altra banda, AstraZeneca s'ha mostrat reticent fins ara a enviar a la UE les vacunes produïdes en les fàbriques britàniques. "Tan bon punt hi hagi un nombre suficient de vacunacions al Regne Unit, podrem utilitzar el centre de producció per ajudar a Europa també", deia dimecres el conseller delegat de l'empresa en una entrevista a diversos mitjans europeus.En canvi, tal com defensava la Comissió Europea, el contracte preveu que la UE es pugui abastir amb les vacunes produïdes al Regne Unit. En concret, el contracte menciona dues plantes al Regne Unit per a la producció de les substàncies que componen la vacuna i una tercera per a la fabricació del producte final. També hi ha les fàbriques a Bèlgica, Itàlia, Alemanya i Israel. Un dels principals arguments d'AstraZeneca per justificar que fins al març només s'entreguin el 25% de les dosis promeses són els problemes de "rendiment" de la planta belga."Les plantes del Regne Unit no són opcionals, formen part de la xarxa per subministrar dosis", defensen fonts comunitàries. A més, aquestes fonts asseguren que el document demostra que l'acord d'AstraZeneca amb el Regne Unit no pot estar per sobre del contracte amb la UE.

