La CUP proposa ampliar el parc d'habitatge públic fins a un 30% del total

La CUP-Un Nou Cicle Per Guanyar ha detallat algunes de les seves propostes en matèria d'habitatge arran de la decisió ahir del Tribunal Constitucional, que va tombar ahir el decret antidesnonaments i ja té contra les cordes la llei que regula el preu del lloguer. "La llei volia avançar en aconseguir que l'habitatge sigui un dret inalienable per tothom", ha dit Carles Riera, número 2 de la CUP-Guanyem per Barcelona en roda de premsa aquest vespre. La decisió del TC, ha dit Riera, constata que en l'actual marc polític no hi caben "lleis socials avançades" i ha deixat clar que només amb la independència es podrà "avançar de manera definitiva en els drets socials per a tothom".Els anticapitalistes volen aconseguir que l'habitatge "deixi de ser un privilegi i una mercaderia" i es converteixi "en un dret per a tothom". La formació proposa que s'aturin tots els desnonaments, ampliar el parc d'habitatge públic fins a un 30% del total, començant per l'expropiació dels pisos buits de la banca, dels fons voltors i dels grans tenidors, i regular el lloguer perquè no pugui superar el 30% de la renda. "Ho continuarem intentant cada dia des del carrer, des de les institucions, conjuntament amb el moviment que lluita cada dia pel dret a l'habitatge", ha dit Riera, que ha insistit que només amb la "ruptura democràtica" es podrà assolir de manera definitiva aquests drets.La CUP ha tancat la porta a un pacte amb el PSC. En resposta a Ada Colau, que proposa un tripartit a la Generalitat, Riera ha dit que la CUP "mai pactarà cap governabilitat amb el PSC-PSOE". "Mai pactarem amb un partit del 155", ha deixat clar el candidat anticapitalista. I ha preguntat retòricament a l'alcaldessa de Barcelona quina és la seva expectativa "realista" que un Govern d'esquerres pugui aprovar legislació social davant del "mur del TC", que "sempre defensarà el capital per sobre dels drets de les classes populars"."Volem ser determinants per capgirar la governabilitat de Catalunya i garantir un nou escenari polític per guanyar l'autodeterminació i els drets socials per a tothom", ha insistit Riera, que ha reiterat que la coalició de CUP-Guanyem és l'única candidatura capaç de fer front al feixisme i aconseguir un nou cicle després del govern de Junts i ERC.El diputat de la CUP ha tingut paraules també per a Pedro Sánchez, que ha dit que Catalunya està fatigada de deu anys d'independentisme. "Estem cansats de 50 anys de règim del 78, un règim per afavorir l'Íbex 35 i les oligarquies per sobre dels drets socials i nacionals, que ha prioritzat el sosteniment d'una monarquia corrupta", ha dit Riera.Carles Riera s'ha solidaritzat amb el raper Pablo Hasel i ha recordat també els presos polítics i exiliats, així com les prop de 3.000 persones que pateixen la repressió de l'Estat i de la Generalitat. Hasel ha d'entrar a la presó d'aquí a menys de deu dies. "Volem entrar al Parlament per capgirar-lo, i sabem que això pot comportar repressió", ha dit. Riera ha dit que l'avenç de les propostes polítiques de la CUP comportarà "repressió" i ha deixat clar que els anticapitalistes estan "disposat a assumir totes les responsabilitats amb tots les conseqüències". En aquest sentit, ha exigit al Govern i a Junts i ERC que deixin de ser "còmplices" de la repressió i retirin les acusacions contra militants independentistes.Riera ha valorat la decisió del TSJC i ha dit que tant la data com les condicions de les eleccions "han deixat al marge la salut pública i la garantia del dret de vot". El candidat de la CUP ha criticat la "inoperància" del Govern de Junts i ERC i els càlculs electorals del PSC i de Salvador Illa. "Els tribunals han decidit quan acabava la legislatura amb la inhabilitació del president Torra i han decidit quan seran la data de les eleccions", ha dit Riera, que ha recordat que calia escoltar els experts i professionals de la sanitat per decidir la data de les eleccions. "Farem una campanya responsable i participarem el 14-F amb la màxima responsabilitat i exemplaritat", ha dit, i ha fet una crida al vot per correu. De tota manera, ha deixat clar que la CUP no es fa responsable de les mancances del Govern en la preparació de les eleccions ni en les ingerències dels tribunals, ni tampoc dels interessos electoralistes dels partits.La candidata de la coalició CUP-Guanyem s'ha deixat veure a l'acte que aquesta tarda ha fet ERC a Badalona. Hi ha anat en nom de la candidatura per saludar Oriol Junqueras i Raül Romeva, que han sortit aquest matí de la presó amb el tercer grau i participen en la campanya electoral dels republicans. Sabater, regidora i exalcaldessa de la ciutat, ha explicat als dirigents d'ERC que volia parlar breument amb els dos presos polítics abans de l'inici del míting.

