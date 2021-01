Mor el coordinador de l'ANC a Tarragona per Covid-19

Oscar Hijosa, coordinador local de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i casteller de la Colla Jove dels Xiquets de Tarragona, ha mort aquest divendres després de més de dos mesos ingressat a l'Hospital de Bellvitge per complicacions derivades de la Covid-19.Hijosa, de 43 anys, era un activista conegut a la ciutat per la seva implicació en la lluita independentista. També, per la seva activitat empresarial al món de l'esport, així com jugador del Club Rugby Tarragona.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor