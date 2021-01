Lil Dami: «Estem demostrant que es pot fer música urbana en català»

"L'àlbum s'ha escrit durant la pandèmia, situació que m'ha fet pensar i reflexionar més les coses, però no és un disc que se centri exclusivament en la situació sociosanitària, més enllà d'alguna frase"

Mr Chen (centre) i Emotional G (esquerra) tornen a col·laborar un cop més amb Lildami. Foto: Cedida

Parlar de música urbana en català és parlar de Lildami (nom artístic de Damià Rodríguez, Terrassa, 1994). De la mà del seu primer disc d'estudi, "Flors mentre visqui" l'egarenc saltava el 2019 a la primera plana de la música catalana. Ara pretén consolidar el seu projecte amb el segon àlbum, Viatge en espiral, un recull de 12 cançons amb col·laboracions sorprenents, com Albert Pla o la Casa Azul, i amb una mescla d'estils -del trap al reggaeton, passant per les havaneres i el pop- que s'ha convertit en un dels puntals del grup.Coincidint amb la sortida del seu nou disc aquest divendres 29 de gener,parla amb el cantant terrassenc per conèixer les claus de Viatge en espiral i saber quina relació guarda amb el context actual, repassar el meteòric ascens de Lildami, com ha viscut el 2020 i quines són les seves expectatives pel futur més immediat.- Arriba en un bon moment, de consolidació. Considerem que és un disc necessari per remarcar la feina que vam fer al primer disc. És una demostració del nostre estil propi, que sabem fer les coses bé amb un pressupost ajustat i, en definitiva, per recordar que hem vingut per quedar-nos.- Si mires un cercle des de dalt, tot et porta al mateix punt, però si li tombes la perspectiva, pot ser una espiral pel que avançar. Per mi es pot comparar a la vida: et pot semblar que no et mous, però si te la mires en tres dimensions, vas més enllà, i te n'adones que et trobes en un recorregut en el qual has anat sumant experiències fins a arribar on ets. És rebuscat, però em semblava idoni pel moment en què em trobo.- Obviant que m'agraden totes, remarcaria Tot, on col·laborem amb la Casa Azul. És un tema espectacular, molt introspectiu, on explico coses inèdites. A més, en Guillermo fa una tornada d'un altre nivell. També destacaria Criminals, que cantem amb Emotional G. És una de les meves cançons preferides perquè abordem plenament l'univers Lildami, amb temàtiques que defugen de la monotonia i als que no estem acostumats. Per últim, Multipla em sembla una cançó molt especial, on parlem del Fiat Multipla, un cotxe mundialment conegut pel seu disseny extravagant. Allà parlem dels diners però des del nostre terreny, el de la ironia, i estic molt content amb el resultat.- Per mi, és el millor disc de rap en català fins a la data. Inclús millor que l'anterior, que considero, humilment, que és el segon millor (riu).- Ha sigut, parlant clar, una merda. El 2019 vam treballar molt, i el 2020 ens prometia moltes coses, teníem una gira molt important, de consolidació, amb més de 40 concerts, dels quals només n'hem pogut fer 10. Tot i això, ens n'hem pogut sortir i la inactivitat ens ha servit per dedicar al nou disc el temps que no vam poder dedicar al primer.- Viatge en espiral s'ha escrit durant la pandèmia, situació que m'ha fet pensar i reflexionar més les coses, però no és un disc que se centri exclusivament en la situació sociosanitària, més enllà d'alguna frase. Precisament, hem volgut fugir del monotema i, sent conscients de la situació actual, hem fet un disc que parla d'esperança, de llum, de ressorgiment. És el que necessita la gent.- Són declaracions d'intencions per crear un debat sa, remoure els sentiments de les persones. Per una banda, Ramiro és una havanera diferent, atrevida, que demostra la transversalitat que marca l'ADN Lildami i que serveix d'homenatge a la cultura catalana. I per l'altra, 2080 resumeix molt bé el sentiment del futur boig que ens espera. A més, transmet més acció que l'altra, i demostra la transversalitat que mostrem al disc. Tan sols són la punta de l'iceberg.- No, encara no nedem en l'abundància (riu). La nostra filosofia se centra a fer el màxim amb el mínim de diners, i crec que tenim autoproduccions -gran part del videoclip de 2080 està fet al menjador de casa meva- comparables amb material de grans productores. Tant de bo algun dia puguem fer més vídeos; ens encanta fer-ne, però no creiem que sigui indispensable per fer arribar la nostra música. En aquest disc, a banda dels videoclips de Ramiro i 2080, en sortiran dos més endavant.- És un disc al 95% en català, com ho és el meu dia a dia. Jo canto com parlo, i m'agrada practicar la transparència entre persona i artista. Això no impedeix que, encara que de moment no m'hagi sortit, si mai m'inspiro, escriuré una cançó en castellà, i ho faré perquè m'haurà sortit així. D'altra banda, vull remarcar que, si introdueixo petites frases i paraules en castellà a les meves cançons és perquè inevitablement, els castellanismes formen part de la nostra vida.- Estem demostrant que es pot fer música urbana en català, i estem contents d'empoderar en aquest sentit les generacions que venen darrere nostre. Considero que estem fent una gran feina per la música en català, ja que és important que els nostres joves tinguin referents aquí, en la nostra llengua, i no hagin de buscar-los a fora com he hagut de fer jo i generacions anteriors.- Entre les 12 cançons no n'hi ha dues que es puguin confondre o que sonin igual. Hi sonen ritmes d'havanera, electrònica, reggaeton, rap clàssic, trap i pop. No se'ns pot classificar: ens caracteritzem pel factor sorpresa i el seguirem utilitzant perquè ens hi sentim molt còmodes.- Un cop la cançó estava escrita, analitzàvem quin artista hi podia encaixar millor. Hem contactat amb grups i cantants que coneixem, però sobretot, que són molt diferents de nosaltres. Ens sentim molt afortunats per poder comptar amb artistes de primer nivell, i creiem que aconseguirem sobtar a molta gent.- És una cançó que vaig escriure quan es va acabar la nostra relació, i que volia publicar tant sí com no. Duu el nom de l'estació de Ferrocarrils on baixava per anar a casa seva. Per a Lildami, la música és transmetre i comunicar, més que buscar una veu increïble, pel que aquest tema em defineix al complet.- Confiem que anirà bé i que agradarà a la gent, ens fa molta il·lusió i hi tenim moltes expectatives posades. Ara bé, malgrat que tenim la certesa que hem treballat molt fort per un projecte molt seriós, aquest 2020 ens ha ensenyat que és millor no esperar res, per així no endur-te decepcions.- Treballem amb la idea de poder-lo celebrar el juliol del 2021, amb un format de dos dies en comptes d'un. Volem fer-ho tan bé com puguem, i amb les màximes garanties, malgrat que la incertesa actual ens ho posa tot molt difícil. No volem fer un pas en fals, i estem a l'espera de confirmar artistes internacionals de primer nivell per poder donar noves notícies.

