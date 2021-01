Revelen un truc senzill i eficaç per perdre pes sense haver de fer dieta

Un estudi pilot ha demostrat que l'alimentació comprimida en el temps -en el qual els aliments diaris es consumeixen només en un marc de vuit hores- ha demostrat que el pla és simple, fàcil de seguir i que la pèrdua de pes és, com a mínim, tan potent com la que s'aconsegueix amb una dieta més complexa, segons publiquen a la revista Plos One.



En aquesta investigació, cinquanta participants amb obesitat van intentar seguir el pla durant 12 setmanes. Es van realitzar enquestes telefòniques setmanalment, i a les 6 i 12 setmanes els participants van anar a la clínica per controlar el seu pes.

Gairebé el 60% dels participants seguien menjant amb restricció de temps al cap de tres mesos i havien perdut una mitjana de 3,5 quilos, però fins i tot aquells que no van aconseguir una adherència total al pla també van perdre pes.Els investigadors de la Universitat Queen Mary de Londres diuen que els resultats dels canvis de pes són prou motivadors com per justificar un assaig aleatori amb seguiment a llarg termini.L'autor,a Dunja Przulj, precisa que "actualment falten plans de control de pes simples que les persones puguin seguir. En aquest estudi, més d'una quarta part dels participants havien perdut almenys el 5% del seu pes corporal inicial a les 12 setmanes ", ressalta.

