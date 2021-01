Barcelona prohibirà el lloguer d'habitacions turístiques a tota la ciutat

La Generalitat ha cedit a l'Ajuntament de Barcelona les competències per regular el lloguer d'habitacions d'ús turístic, un cop la seva regulació entri en vigor a l'agost i es permeti aquesta activitat. Sanz ha explicat que després d'analitzar la situació la decisió però és no permetre-la a la capital catalana perquè suposaria un "augment desorbitat" de l'oferta. El consistori té detectats actualment 7.600 anuncis d'habitacions de lloguer turístic de forma "alegal", que es tradueixen en 14.000 places i ha afegit que segons el decret de la Generalitat hi podrien haver fins a 670.000 susceptibles. Aquestes se sumarien a les 154.000 places turístiques que té a dia d'avui la ciutat. A més, ha apuntat que la majoria d'anuncis es concentren al centre de la ciutat.Per tot, ha defensat la prohibició d'aquesta tipologia de lloguers a la ciutat i ha defensat que això no afectarà el lloguer d'habitacions per períodes de més de 31 dies, que ja es pot fer i que té la seva pròpia regulació.Més enllà de l'increment de places, la tinenta d'alcaldia ha explicat que d'aquesta manera es vol evitar també l'actuació de grups i bandes amb pràctiques irregulars i "mafioses", com les que actuen amb els pisos turístics. Sanz ha assegurat que han detectat que molts dels habitatges d'ús turístic il·legal que es tanquen a les plataformes es converteixen després en anuncis d'habitacions i ha alertat sobre que aquesta pot ser una via per a nous pisos turístics il·legals encoberts.Ha afegit que en aquest cas es tractaria d'una modalitat no permesa a la ciutat i no hi hauria "cap escletxa" com les que ha dit que fan servir plataformes con Airbnb per publicitar habitatges turístics encara que sigui il·legals. En aquest punt, ha insistit que el consistori no ha cobrat encara "cap sanció" de les interposades a Airbn per aquest tema.Barcelona ja havia suspès de manera preventiva l'atorgament de llicències i l'admissió de comunicats i declaracions de responsables d'inici d'activitats per a la instal·lació de llars compartides, així com l'atorgament de llicències i comunicats d'obres per habilitar llars compartides.