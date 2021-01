La vacuna de Johnson & Johnson només requereix una dosi i la de Novavax té un 89% d'efectivitat

Altres notícies que et poden interessar

Johnson & Johnson ha anunciat que la seva vacuna contra la Covid és efectiva amb una sola dosi, un fet que podria canviar el pla de vacunació de molts països. La companyia ha explicat aquest divendres que la seva vacuna ha demostrat una efectivitat del 72% per prevenir el coronavirus als Estats Units i del 66% a nivell global en un gran assaig fet a tres continents i contra diverses variants. L'assaig s'ha fet amb 43.783 participants.Malgrat tenir l'avanatatge de ser monodosi, la seva efectivitat sí que és menor a l'anunciada en el cas de les de Pfizer/BionTech i Moderna, que superaven el 90%. Segons els resultats de l'assaig, la vacuna té una efectivitat del 85% en evitar gravetat en la malaltia i ha "demostrat una protecció completa contra les hospitalitzacions i morts" relacionades amb el virus.Qui també avui ha anunciat novetats en la seva investigació és la companyia britànica Novavax, que ha informat que la seva vacuna té una efectivitat del 89,3% contra el coronavirus. Aquesta és la conclusió d'un assaig de la fase tres que s'ha fet al Regne Unit. En un comunicat, la companyia apunta que l'assaig s'ha fet en un moment "d'alta transmissió" de la variant britànica i que, per tant, el resultat mostra "una eficàcia clínica significativa" contra les variants del Regne Unit i de Sud-àfrica, on també s'han fet proves. L'estudi s'ha fet amb més de 15.000 participants d'entre 18 i 84 anys, dels quals el 27% tenien més de 65 anys."No pot ni causar Covid-19 ni replicar-se i és estable a una temperatura entre dos i vuit graus. S'envia en una formulació líquida preparada per utilitzar que permet la distribució a través dels canals existents per a les vacunes", apunta la companyia sobre la seva vacuna basada en proteïnes.

