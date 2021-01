Totes les sèries i pel·lícules d'Star, la nova plataforma per a adults de Disney

El 23 de febrer arribarà a Catalunya Star, la nova marca que s'incorporarà a la plataforma de Disney amb un contingut completament diferenciat de les seves signatures infantils i juvenils. El catàleg aterrarà amb 40 sèries (amb totes les seves temporades) i 250 pel·lícules, des de títols dramàtics passant per diverses dècades i gèneres.Star estarà completament disponible per als subscriptors de la plataforma Disney i no caldrà cap mena d'abonament addicional per gaudir d'aquest nou catàleg. El preu de les noves subscripcions però augmentarà de 70 euros anuals als 90 anuals, també les quotes mensuals que passaran dels 7 euros als 9.24 (Temp 1 - 8)24: Legacy (Temp 1)24: Live Another Day (Temp 9)9-1-1 (Temp 1 - 3)Anatomía de Grey (Temp 1 - 16)Big Sky (Temp 1)Black-ish (Temp 1 - 6)Bones (Temp 1 - 12)Buffy, Cazavampiros (Temp 1 - 7)Castle (Temp 1 - 8)Cinco hermanos (Temp 1 - 5)Código Negro (Temp 1 - 3)Cómo conocí a vuestra madre (Temp 1 - 9)Con amor, Victor (Temp 1)Cougar Town (Temp 1 - 6)Expediente X (Temp 1 - 11)Familia de acogida (Temp 1 - 5)Helstrom (Temp 1)Hijos de la anarquía (Temp 1 - 7)Marte (Temp 1 - 2)Miénteme (Temp 1 - 3)Modern Family (Temp 1 - 11)Mujeres desesperadas (Temp 1 - 8)Padre de familia (Temp 1 - 18)Perception (Temp 1 - 3)Perdidos (Lost) (Temp 1 - 6)Prison Break (Temp 1 - 5)Resurrection (Temp 1 - 2)Revenge (Temp 1 - 4)Rosewood (Temp 1 - 2)Scandal (Temp 1 - 7)Sleepy Hollow (Temp 1 - 4)Snowfall (Temp 1 - 3)Solar Opposites (Temp 1)The Gifted: los elegidos (Temp 1 - 2)The Hot Zone (Temp 1)The Strain (Temp 1 - 4)The Walking Dead (Temp 1 - 10)Trust (Temp 1)Ugly Betty (Temp 1 - 4)12 trampas127 horas28 días después28 semanas después9 días (2002)A dúoAbajo el periscopioAcademia RushmoreAir Force One (1997)Al límiteAlgo en comúnAlgo pasa con MaryAlien: el octavo pasajeroAlien resurrecciónAlien Vs. PredatorAlien3Aliens Vs. Predator 2Aliens: el regresoAlta fidelidadAmor ciegoAmor loco (1995)Amor loco, amor prohibidoAna y el reyAnnapolisAntes y después (1996)Antwone FisherAracnofobiaArmas de mujer (1988)Arriba y abajoAustraliaBootmenBoratBoys Don't CryBraveheartBreaking and EnteringBroken Arrow: alarma nuclear (1996)Brown SugarBuffy, la CazavampirosCamino a la perdiciónCasanova (2005)ChronicleCinderella Man. El hombre que no se dejó tumbarCisne negro (2010)CocktailCocodrilo, un asesino en serieCocoon: el retornoCommando (1985)Con AirCon amor, SimonConan el bárbaroCondenada (1996)Convención en Cedar RapidsCorazón rebeldeCorky Romano: siempre gana por la manoCreo que quiero a mi mujerCuando un hombre ama a una mujerCuerpos especiales (2013)Cuestión de pelotasCyrusDark WaterDeadpoolDeadpool 2Déjà VuDesde el infiernoDiario de un escándaloDime que no es verdadDobles parejasDragonball: EvolutionDurmiendo con su enemigoEl Álamo: la leyenda (2004)El Bar CoyoteEl bosque (2004)El camino de vueltaEl canguro (2011)El chico de la burbujaEl color del dineroEl consejeroEl crisolEl desafíoEl día de mañanaEl enemigo público no1... mi padreEl final de DamienEl gran líoEl Guerrero no 13El Guía del Desfiladero (2007)El gurú, una incontrolable tentaciónEl incidenteEl negociadorEl padre de la noviaEl planEl protegidoEl reino de los cielosEl Rey ArturoEl secreto de los AbbottEl último Rey de EscociaElla siempre dice síEn honor a la verdadEn la cuerda flojaEn sus zapatosEnemigo públicoEntre copasEsperando un respiroEspía como puedasEstado de sitio¡Este cuerpo no es el mío!Esto es la guerraEvitaExodus: dioses y reyesExpediente XExtrañas coincidenciasFuera de juegoGolpe en la pequeña ChinaGood Morning, VietnamGracias por fumarHitchcockHombres de honorHot Shots ¡la madre de todos los desmadres!Hot Shots 2Imparable (2010)Íntimo y personalJennifer's BodyJuez DreddJugada perfectaJunoLa boda de mi familiaLa camareraLa casaLa delgada línea roja (1999)La encontré en Hope Springs (2003)La entregaLa guerra de los RoseLa joya de la familiaLa joya del NiloLa Jungla 2: alerta rojaLa Jungla 4.0La Jungla de CristalLa Jungla de Cristal: la venganzaLa Jungla: un buen día para morirLa ladrona de librosLa letra escarlataLa Liga de los Hombres ExtraordinariosLa maldición de DamienLa mano que mece la cunaLa mosca (1986)La mujer del predicadorLa noche de su vidaLa Profecía (1976)La Profecía (2006)La RocaLa última nocheLa vida de PiLa vida secreta de las abejasLadykillersLas chicas del calendarioLas colinas tienen ojosLas sesionesLife AquaticLigera de equipaje: 30 días y 30 mil nochesLo que la verdad escondeLoca obsesiónLos amos del barrio (2012)Los blancos no la saben meterLos descendientesLos sustitutosLos Tenenbaums, una familia de geniosLos tres chiflados (2012)Malas compañíasMarea rojaMaster and Commander: al otro lado del mundoMatrimonio de convenienciaMax PayneMelinda y MelindaMentes peligrosasMentiras arriesgadasMenudo bocazasMi padre, ¡qué ligue!Mi primo VinnyMiamiMistress AmericaMoulin Rouge (2001)Mystery, AlaskaNada que perderNo puedes comprar mi amorNoche de miedoNoche locaNovia a la fugaNunca me abandonesOcéanos de fuego (Hidalgo)Otra TierraPearl HarborPequeña Miss SunshinePersecución extremaPlan de vuelo: desaparecidaPoltergeist (2015)Powder: pura energíaPretty Woman¡Qué no hacer con un millón de dólares!Quiz Show: el dilemaReacción en cadenaRecién casadosResplandor en la oscuridadRobin Hood: el príncipe de los ladrones (1991)Romeo y Julieta, de William ShakespeareRomy y MicheleRuby SparksScary Movie 4Seis días y siete nochesSeñalado por la muerteSeñalesSiempre a tu ladoSin control (2005)Sobran las palabrasSolarisSpeedSpeed 2Starship Troopers (Las Brigadas del Espacio)StokerTaxi, derrape total (2004)The EastThe Rocky Horror Picture ShowThe Waterboy (El aguador)The WondersTinaTitan A.E.Titanic (1997)Todas contra élTrabajo basuraTranceTras el Corazón VerdeTres fugitivosÚltima llamadaUltimátum a la Tierra (2008)Un asesino algo especialUn buen añoUn golpe del destinoUna mala jugadaUna tribu en la canchaVamos de polisVelocidad terminalVeredicto finalVeronica GuerinViaje a DarjeelingVolcano (1997)Vuelve el padre de la noviaWall StreetWall Street: el dinero nunca duermeWar Horse (Caballo de batalla)Win Win (Ganamos todos)X-files: creer es la claveYo, yo mismo e Irene

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor