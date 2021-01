Europa autoritza la vacuna d'AstraZeneca també per a majors de 65 anys

Altres notícies que et poden interessar

L'Agència Europea del Medicament (EMA, per les sigles en anglès) ha donat llum verda a administrar la vacuna d'AstraZeneca i Oxford en la població de més de 18 anys perquè considera que és prou segura i eficaç.En un comunicat aquest divendres han recomanat l'autorització comercial de la que serà la tercera vacuna a la Unió Europea. Malgrat admetre que no hi ha "suficients resultats" sobre la protecció als majors de 55 anys, el regulador de la UE creu que el vaccí serà igualment eficaç."Com que hi ha informació fiable sobre la seguretat en aquesta població, els experts científics de l'EMA han considerat que la vacuna es pot utilitzar en persones grans", afirmen. "Amb aquesta tercera opinió positiva hem ampliat encara més l'arsenal de vacunes disponibles per als estats membres de la UE", ha celebrat la directora de l'EMA, Emer Cooke.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor