El sorprenent origen d'un dels cartells de campanya de Ciutadans

El que ha buscado la foto en Shutterstock, o es un troll o se ha esforzado poco... pic.twitter.com/JDarT8ahkx — Chema García (@ugh_fm) January 29, 2021

Ciutadans va començar aquest dijous la que serà la seva campanya electoral més difícil, amb totes les enquestes augurant una important davallada del partit . Ho va fer a Montjuïc, amb Inés Arrimadas i Carlos Carrizosa. Cs ha engegat la campanya amb una posada en escena original, buscant l'impacte, en una manera de fer que tants èxits li ha donat en el passat i convocant els mitjans al telefèric de Montjuïc, on la presidenta del partit, Inés Arrimadas, i el candidat Carlos Carrizosa han penjat el primer cartell -virtual- de campanya.Un dels lemes de campanya que acompanyaran el partit -i ja poblen el territori de cartells- és el de "Vota Abraçada", molt comentat a les xarxes. Diversos usuaris de Twitter han descobert el veritable origen del cartell: un banc d'imatges que es pot comprar a través de la pàgina Shutterstock.El partit no ha fet personalment una sessió de fotos pels seus cartells de campanya i ha utilitzat aquest banc d'imatges que es pot comprar per un ventall molt diferent de preus, des de desenes d'euros fins a centenars. Ara bé, les diverses versions de l'home en concret que ha utilitzat Ciutadans per a la seva campanya són les més comentades a la xarxa.

