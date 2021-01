Neix el Catalonia Global Institute amb la finalitat de repensar la posició de Catalunya al món

Aquest divendres s'ha posat en marxa el Catalonia Global Institute (CGI), un centre d’anàlisi d’afers internacionals que té com a objectiu contribuir a dotar la societat catalana i les seves institucions d’una visió "pròpia" en política internacional.El CGI busca "esdevenir un think tank de referència pel que fa a la reflexió i l’elaboració de propostes" sobre les oportunitats de Catalunya i el paper que pot jugar "en l’àmbit de les relacions internacionals", entesa com un "subjecte polític amb aspiracions d’esdevenir un Estat".El CGI se centrarà en "desenvolupar continguts i estudis temàtics sobre política internacional, geopolítica i geoeconomia", tant per part dels seus membres com per una xarxa de col·laboradors externs. A més, el CGI també organitzarà cursos i conferències sobre tendències globals, conflictes i els nous paradigmes pel que fa a l’ordre mundial.El manifest fundacional del CGI compta amb el suport d’una trentena de personalitats de diversos àmbits com ara l’exvicepresident del Govern de Catalunya, Josep-Lluís Carod-Rovira, la presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana, Elisenda Paluzie o el filòsof, Jordi Graupera. El grup impulsor del projecte està format per Abel Riu, Miquel Vila, Rosa Cabús, Victor Puig, Jofre Rocabert, Roger Castellanos, Zahia Guidoum i Daniel Roldán.

