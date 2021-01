Els comuns reclamen un Govern que «es cregui la taula de diàleg»

▶️ "Nos gustaría que ERC y PSC hablen claro y sean humildes, que abandonen sus vetos cruzados y trabajen para conseguir un Gobierno progresista y de izquierdas a la altura de lo que los catalanes necesitan y merecen."@JessicaAlbiach en el Consejo de Coordinación de @PODEMOS pic.twitter.com/3iV0ROpjxq — En Comú Podem (@EnComu_Podem) January 29, 2021

Altres notícies que et poden interessar

La candidata d'En Comú Podem a les eleccions, Jéssica Albiach, ha reclamat a ERC i el PSC que deixin de banda els "vetos creuats" perquè "són cosa del passat i no serveixen de res" i ha demanat articular una majoria progressista. En una intervenció al consell de coordinació de Podem, Albiach ha demanat a socialistes i republicans que "parlin clar, siguin humils i valents" i "surtin dels seus racons"."Si vam aconseguir a l'Estat uns pressupostos més expansius que mai amb el suport i acord de les forces progressistes per què Catalunya no mereix un canvi?", s'ha preguntat. D'altra banda, Albiach ha assegurat que està "nítidament" compromesa amb la negociació a Catalunya i ha dit que cal "un Govern que es cregui la taula de diàleg".En aquest sentit, Albiach ha criticat que fins ara a l'executiu català "hi ha una força de Govern que no hi creu", en referència a JxCat, i ha dit que cal caminar cap a una negociació de la que surti un acord que puguin referendar tots els ciutadans.Albiach ha centrat gran part de la seva intervenció a la necessitat que Catalunya visqui un canvi d'aliances i ha criticat que ni ERC ni PSC apostin clarament per un govern progressista amb el suport de les tres formacions. A més, ha fet una al·lusió encoberta a l'actual pacte entre ERC i JxCat i ha lamentat que "alguns insisteixin en repetir una aliança amb la dreta nacionalista excloent, neoliberal i que a vegades té certes tintes supremacistes".Segons la candidata, els comuns tenen un paper "decisiu" per garantir el canvi a la correlació de forces i "emprendre un nou rumb" per posar "al centre" les necessitats i preocupacions de la ciutadania.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor