La Fiscalia demana sis mesos d'internament per a un menor detingut en les protestes postsentència

El 26 d'octubre del 2019 l'independentisme es manifestava a Barcelona contra la sentència de l'1-O que el Tribunal Suprem havia emès 10 dies abans. Després d 'una setmana d'aldarulls , 350.000 persones es van aplegar al carrer Marina convocades per l'ANC i Òmnium Cultural, mentre que 10.000 es van concentrar davant la comissaria de policia nacional espanyola a la Via Laietana, convocades pels CDR. Ara, la participació a la protesta dels comitès pot suposar sis mesos d'internament per a un jove de 18 anys de Barcelona que va ser detingut sent menor d'edat.El jove demana mantenir l'anonimat i respon al nom fictici de Marc. En declaracions a, explica que el 26 d'octubre va participar a la convocatòria dels CDR. "Ens manifestàvem pacíficament i la policia espanyola començar a avançar entre la gent amb els furgons", relata.La protesta va deixar escenes en què es podien veure vehicles policials completament rodejats de manifestants. Alguns van llençar-los pilotes, en una resposta simbòlica a les pilotes de goma que la policia nacional espanyola havia disparat la setmana anterior a la capital. La protesta ràpidament va derivar en càrregues policials i aldarulls que es van estendre al centre de la ciutat. "Vam arribar als Jardinets de Gràcia i allà algunes persones van començar a llençar pedres contra els furgons dels Mossos que baixaven", explica el Marc. "Això passava a la vorera Llobregat-muntanya i jo era a muntanya-Besòs", afegeix.En Marc explica que en aquell moment va decidir marxar a casa i va enfilar el camí per agafar el metro a Passeig de Gràcia. "Abans d'arribar-hi em vaig trobar un noi a qui la policia havia pegat. Vam xerrar durant un minut i de sobre van aparèixer cinc homes sense identificar-se i ens van detenir", recorda. Eren agents de paisà de la policia nacional espanyola que van traslladar els dos menors a la comissaria de la rambla Guipúscoa.El relat de la Fiscalia és substancialment diferent, i acusa en Marc i l'altre detingut de tapar-se la cara i llençar pedres contra vehicles dels Mossos, segons l'escrit d'acusació al qual ha tingut accés. Segons reconeix la mateixa Fiscalia a l'escrit, però, el Departament d'Interior encara no ha quantificat els danys ocasionats pel llançament de pedres ni ha comunicat el número de matrícula dels furgons afectats.L'escrit també detalla que els agents de paisà que van detenir els dos menors van "presenciar les agressions". Després de la detenció, un jutge va prohibir al Marc participar en reunions, manifestacions o concentracions a la via pública i també ha hagut de sotmetre's a un seguiment d'una tècnica psicòloga. Ara, la Fiscalia demana per a ell sis mesos d'internament en un centre tancat per un delicte de desordres públics i atemptat contra l'autoritat i quinze mesos més de llibertat vigilada.En Marc haurà d'anar a judici el 15 de febrer i la seva advocada, Sílvia Masmitjà, avisa que seria "molt greu" que el jutge acceptés la petició d'internament de la Fiscalia. "El jutjat ja ho va descartar com a mesura cautelar", recorda.Masmitjà també substancia que l'informe de la tècnica psicòloga que ha fet seguiment d'en Marc és positiu i desaconsella l'internament. Amb tot, reconeix que tot es resumeix a "la seva paraula contra la d'uns policies". "Ell vol continuar endavant i no es planteja l'opció de reconèixer uns fets dels quals no és responsables per aconseguir una rebaixa", defensa, alhora que denuncia els "interrogants" que planteja l'actuació de la policia espanyola.La detenció va tenir una gran afectació en la vida quotidiana d'en Marc. "Vaig deixar d'anar a classe perquè tenia por que la policia em tornés a detenir", explica. La seva mare recorda que va haver d'acompanyar-lo dos mesos a l'escola per la inseguretat que sentia. "Encara no ens hem tret l'ensurt de sobre. Vivim amb el seu avi, que constantment em pregunta on està el nen"."L'Estat actua així perquè tinguem por i no anem a més manifestacions", considera el Marc, que insisteix que anirà a judici per uns fets que "no són certs". El dia 15 haurà de seure al banc dels acusats de la Ciutat de la Justícia i confia que el jutge no acceptarà les peticions de la Fiscalia.

